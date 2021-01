MTV Wolfenbüttel führt Online-Kooperation mit Großvereinen fort

Mit fünf weiteren Großvereinen aus Niedersachsen setzt der MTV Wolfenbüttel jetzt sein Online-Sport-Programm fort. Neben dem MTV gehören der MTV Braunschweig, der VfL Wolfsburg, VfL Lüneburg, Hannover 96 und Eintracht Hildesheim zu dieser Sport-Kooperation, die am heutigen Montag, 18. Januar, ihr Programm wieder aufgreift. „Dieses Projekt hat in der momentanen Situation eine ganz besondere Bedeutung und wird von den Mitgliedern der Vereine sehr positiv bewertet. Wir werden noch digitaler und bleiben dabei emotional und vereinsgebunden“, wird der MTV-Vorsitzende Klaus Dünwald in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert.

Kurse aus ganz Niedersachsen

Insgesamt können in dem Projekt rund 43.000 Vereinsmitglieder bei 150 verschiedenen Live-Kurs- und Bewegungsstunden pro Woche einschalten. Auf unterschiedlichen Kanälen und Plattformen finden die Mitglieder der jeweiligen Vereine über ihre Vereinshomepages Zugang zu den jeweiligen Niedersachsen-weiten Kursen.

Step-Bretter beim Verein kostenlos ausleihen

Die Bewegungs-Bereiche seien dabei bunt, facettenreich und vielfältig, heißt es in der Pressemitteilung des MTV. Dazu gehören Gesundheitskurse, Wirbelsäulengymnastik und Seniorensport, Tanzen, Ballett und Zumba sowie Yoga, Pilates und Group Fitness. Auch Kindersport oder besondere Angebote für Jumping Fitness, oder Rollkunstlauf finden sich auf der großen Sport- und Bewegungs-Agenda. Neu im Programm ist Step-Aerobic. Die Mitglieder können sich gegen eine Kaution die Step-Bretter in ihrem Verein ausleihen. Eine Übersicht über das gesamte Programm gibt es hier.