Schützenverein Dorstadt: Familie Trelewsky räumt richtig ab

Die besten Schützen in Dorstadt sind (von links) Volkskönig Fabian Trelewsky, Schülerkönig und Schülerpokal-Sieger Maximilian Trelewsky, die stellvertretende Vereinsvorsitzende Natalia Matzuga, Matzuga-Jugendpokalsieger Finn-Luca Trelewsky, Schatzmeister Holger Loest, Jugendkönigin Jugendpokal-Siegerin Chantal Trelewsky sowie die Gewinnerin des Matzuga-Damenpokal, Bianca Trelewsky.

Dorstadt. Fünf Menschen bei einer Königsproklamation ohne Maske – da schrillen heutzutage die Alarmglocken. In Dorstadt war dies aber anders - aus gutem Grund.

Die besten Schützen des Ortes ermittelte jetzt der Schützenverein (SV) Dorstadt, doch mit der Ehrung lief es ganz anders als sonst. Denn eigentlich vergibt der SV seine Auszeichnungen mit Königsscheiben und Königsketten beim jährlichen Tag der offenen Tür. "Da diese Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, sollte dieses im Rahmen des Weihnachtskaffees würdevoll nachgeholt werden", berichtet jetzt Schriftführer Peter Matzuga in einer Pressemitteilung. "Aber durch Fortbestehen der Restriktionen musste dieses auch gecancelt werden."

Die Königsscheiben und -ketten sollten aber im Laufe des Kalenderjahres vergeben werden, in dem sie errungen wurden. Und so entschloss sich der Vorstand in seiner letzten Sitzung, dieses bei den neuen Würdenträgern daheim vor der Tür zu übergeben. Es gab keine Feier, keinen Umtrunk, kein Handshake, und auch die Hygiene- und Abstandsregeln wurden eingehalten. Immerhin fand eine kurze Laudatio statt sowie die Gratulationen des Vorstands und des Schützenvereines – und auch das obligatorische dreifache Horrido, wenn auch wesentlich leiser, als man es gewohnt war.

Symbolische Verantwortungslast eines Königs

Aber man sah den Trelewskys doch an, dass sie sich über diese, wenn auch modifizierte, Preisübergabe sehr freute. Denn alle Titel gingen an eine Familie: Neuer Volkskönig 2020 ist Fabian Trelewsky, der diese Scheibe mit einem 161-Teiler gewann. Alte und neue Jugendkönigin ist Chantal Trelewsky, die es mit einem 226-Teiler erreichte. Ihr Bruder Maximilian Trelewsky wurde mit einem 194-Teiler neuer Schülerkönig.

"Neben den von unserem Schützenbruder, vom Landessportbund Niedersachsen neu ernannten Vereinshelden Peter Kaminski handgefertigten Intarsienscheiben, erhielten die neuen Könige auch ihre entsprechenden Königsketten", schreibt Matzuga. Man könne diese Königsketten symbolisch mit der Verantwortungslast eines Königs vergleichen: "Denn im Laufe der Jahre haben diese Ketten doch einiges an Gewicht zugelegt, da jeder Amtsträger diese mit einer zusätzlichen, personalisierten Plakette verziert."

Normalität am Ende des Tunnels?

Im Rahmen dieses Besuches freute sich der Vorstand, der Familie Trelewsky ihre im Jahr 2020 gewonnen Pokale gleich mit zu übergeben. Bianca Trelewsky konnte mit einer Differenz von 205-Teiler den Matzuga-Damenpokal gewinnen. Ihr Sohn Finn-Luca Trelewsky errang mit einer Differenz eines 7-Teiler den Matzuga-Jugendpokal. Den Jugendpokal des Schützenvereins Dorstadt konnte seine Schwester Chantal Trelewsky mit einem Ergebnis von 41,3 Ringe erobern und somit verteidigen. Und als letzter Preisträger erhielt Maximilian Trelewsky den Schülerpokal des Schützenvereins Dorstadt mit einem Ergebnis von 46,3 Ringen.

Für den Vorstand des Schützenvereins waren die stellvertretende Vorsitzende Natalia Matzuga und Schatzmeister Holger Loest bei dieser Königsproklamation und Preisübergabe anwesend. Alle hofften sehr, dass es im neuen Jahr wieder mit dem Schießsport weitergeht und die Lebensqualität und Normalität am Ende des Tunnels sichtbar werden.