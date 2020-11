Bundesliga-Nachwuchs des VfL hofft auf Sondergenehmigung

Es herrscht Ungewissheit bei den Nachwuchskickern des VfL Wolfsburg. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sagte den Spielbetrieb der Junioren-Bundesligen aufgrund des Lockdown light bis Ende November vorerst ab. Ob der Trainingsbetrieb normal weitergehen kann, darüber wurde bisher noch keine Entscheidung getroffen. Alle warten gespannt.

Ein schwieriger Spagat ist es für die Trainer der A- und B-Junioren des VfL. Am Donnerstagabend stand die finale Entscheidung des DFB fest: Bis Ende November werden keine Spiele in den Junioren-Bundesligen stattfinden. In Wolfsburg hatten sich die U19 und die U17 noch auf ihre Spiele am Wochenende vorbereitet. „Wir mussten das am Wochenende erst einmal sacken lassen, die Enttäuschung war bei Spielern und im Trainerteam sehr groß“, erklärte Daniel Bauer, Trainer der B-Junioren. Man ist für alle Fälle gerüstet bei der U17: „Falls wir auch nicht mehr mit der Mannschaft trainieren dürfen, liegen die Pläne schon in der Schublade.“

Ersatztraining vorbereitet

Auch U19-Trainer Christian Wimmer meinte: „Solche Konzepte sind unlängst ausgearbeitet worden, aber erst warten wir die Entscheidung über den Trainingsbetrieb ab.“ Von Montagmittag an saßen die Trainerteams zusammen, um für beide Möglichkeiten ausgeklügelte Pläne fertig zu haben. Die U19 geht als Tabellenletzter in die Spielpause, dabei habe das Team „unter der Woche richtig gut gearbeitet“, so Wimmer.

Laut dem 35-Jährigen sei die Mannschaft über das Wochenende mit Hausaufgaben versorgt gewesen. Bei den B-Junioren sah die Situation ganz anders aus, zwei Siege in Folge verbuchte die Bauer-Elf zuletzt. „Die Spielpause tut uns wirklich weh, die Jungs waren in einem gutem Flow“, erzählte Bauer. Doch in der Nachwuchsakademie herrscht Hoffnung in puncto gemeinsames Training. Die U23 des VfL ist momentan als einziges Team im Mannschaftstraining, fällt unter den Berufsfußballer-Status und darf somit auf dem Platz arbeiten.

Separates Online-Training

„Entscheidend ist, diese Pause so oder so optimal zu nutzen“, sagt Wimmer. Bei der U17 wohnen viele Spieler im Internat, im gerichtlichen Sinne also ein Haushalt. Zweckoptimismus herrscht bei Bauer: „Bei mir ist das Glas immer halbvoll, wir sind in allen Fällen als Trainer gefragt.“

Als Akademie könnte der VfL für das gemeinsame Training Sondergenehmigungen vom Land Niedersachsen bekommen. Im schlimmsten Fall jedoch heißt es separates Online-Training für die Wolfsburger. Die Gespräche mit dem Gesundheitsamt dauern noch an, das Ergebnis ist offen. Wimmer gibt die Marschroute vor: „Es gibt in beiden Fällen immer etwas zu tun.“