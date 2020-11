Lupo Martinis Rizzo beim 5:0 über Northeim im Torrausch

Mit einem dicken Ausrufezeichen haben sich die Oberliga-Fußballer von Lupo Martini Wolfsburg am Sonntagnachmittag in die nächste coronabedingte Zwangspause verabschiedet. Die Kreuzheider schlugen den FC Eintracht Northeim mit 5:0 (1:0). Herausragender Akteur der Partie: Andrea Rizzo. Er glänzte als vierfacher Torschütze.

In Spielminute 8 durfte Rizzo erstmals jubeln: Im Anschluss an eine Freistoßflanke bekamen die Gäste den Ball nicht geklärt, Lupos Nummer 7 traf aus dem Getümmel heraus mit dem ersten Torschuss des Spiels zum 1:0. In der Folge erarbeiteten sich die Hausherren weitere Vorteile, gefährlich wurde es allerdings selten. Rizzo und Gracjan Konieczny scheiterten aus guter Position jeweils an Gäste-Keeper Christopher Meyer.

Einmal Glück gehabt

Auf der Gegenseite strich dann der Abschluss des Northeimer Linksverteidigers Massimo Röttger knapp am Tor vorbei – Glück für die Gastgeber.

Nach Wiederbeginn wurde es kurios: Ein Pass von Northeims Schlussmann Meyer landete direkt bei Lupos Mittelfeldspieler Tim Mertens. Dieser leitete auf Rizzo weiter, der aus spitzem Winkel den Pfosten traf. Chance vertan, das Geschenk anzunehmen? Nein! Denn Timon Hallmann sprang der Ball genau vor die Füße, der Wolfsburger Stürmer ließ sich auch nicht lange bitten und traf per Rechtsschuss zur umjubelten 2:0-Führung für die Hausherren (47.).

Auch vom Punkt treffsicher

Eine Flanke des agilen Rechtsverteidigers Junior Ebot-Etchi verwertete Rizzo nur fünf Minuten später zum 3:0. Das 4:0 per Abstauber folgte auf dem Fuß. Nachdem der ansonsten nahezu beschäftigungslose Sauß den ersten Gegentreffer im Eins-gegen-Eins mit Luis Riedel verhindert hatte, war wieder einmal Rizzo nicht zu stoppen: Im Strafraum gelegt, verwandelte er den fälligen Foulelfmeter selbst zum 5:0-Endstand.

Fortan blieben Strafraumszenen Mangelware, das vermeintliche 6:0 durch den eingewechselten Frederic Krecklow wurde wegen einer Abseitsposition aberkannt.

„Verdienter Sieg“

„Das 5:0 ist verdient. Wir hatten heute viele Lösungen, das Spiel nach vorne war überragend. Es war sehr wichtig, für die Tordifferenz auch mal zu Null zu spielen“, lobte Lupo-Trainer Giampiero Buonocore im Anschluss an die Partie seine siegreiche Mannschaft.

Im Hinblick auf die anstehende Aussetzung des Spielbetriebs, die mindestens für den November gilt, fügte der Wolfsburger Trainer erleichtert an: „Jeder weiß, dass jetzt die Pause kommt. Wir laufen trotzdem ein bisschen ins Ungewisse. Daher war es wichtig, mit einem positiven Erlebnis in die Pause zu gehen.“

Lupo Martini Wolfsburg: Sauß – Taric, Schlothauer, Hajdari, Ebot-Etchi (83. Schettino) – Breit (68. Dubiel) – Rizzo (83. Salijevic), Chamorro, Mertens (75. Krecklow), Konieczny – Hallmann.

Tore: 1:0 Rizzo (8. Minute), 2:0 Hallmann (47.), 3:0, 4:0, 5:0 Rizzo (52., 57., 64./Foulelfmeter).