Zweites Spiel, zweiter Sieg – der Aufsteiger HG Elm präsentiert sich bislang richtig gut in der Handball-Verbandsliga. Mit der HSG Oha bezwangen die Schöppenstedter jetzt den Vorjahres-Fünften in eigener Halle.

HG Elm – HSG Oha 32:29 (15:14). Größtenteils war coronabedingt Stillstand in der Verbandsliga an diesem Wochenende. Nur zwei Partien fanden statt – eine davon in Schöppenstedt. „Wir durften spielen und sind froh, dass wir gewonnen haben“, sagt HG-Elm-Trainer Daniel Reckel. Mit dem Erfolg habe sein Team gezeigt, dass es in der neuen Spielklasse angekommen ist – auch leistungsmäßig. Schließlich seien die Gäste eher im oberen Drittel der Liga zu verorten. „Das war schon eine richtige Standortbestimmung“, so Reckel.

In einer höchst emotionalen Partie, bei der die Führung mehrmals wechselte, setzten sich die Elm-Handballer knapp durch. „Am Anfang war ich mit unseren Absprachen in der Abwehr noch nicht ganz zufrieden. Oha hat vor allem am Kreis einige Treffer erzielt“, berichtet Reckel. Nach sieben Minuten führten die Gäste 4:2.

Dann übernahmen aber die Hausherren das Heft des Handelns und nach einem 3:0-Lauf auch die Führung, die sie bis zur 25. Minute auf 14:10 ausgebaut hatten. „Da hätten wir noch weiter davonziehen können, haben aber einige Chancen vergeben“, ärgert sich der Trainer, der ansonsten voll des Lobes für sein Team ist, das stets mit der richtigen Einstellung im Spiel war.

Mitte der zweiten Halbzeit hatten die Gäste wieder ausgeglichen und gingen sogar in Führung (22:23, 46. Minute). „Da haben wir den Ball zu wenig zirkulieren lassen und zu sehr auf Einzelaktionen gesetzt. Das wurde aber im weiteren Spielverlauf wieder besser. Wir haben die Köpfe nach dem erneuten Rückstand nicht hängen lassen und auch spielerisch wieder zurück in die Spur gefunden“, freut sich Reckel.

Es sei eine schnelle und dynamische Partie gewesen und sehenswert für die Zuschauer. „Bei dem Gegner hat man schon den Klassenunterschied im Vergleich zum Vorjahr gesehen. Und wir können stolz sein, als Aufsteiger so aufgetreten zu sein“, sagt Reckel.

Sollte sein Team so weiterspielen, gebe es zuhause immer die Möglichkeit, zu gewinnen und auch auswärts einige Punkte einzusammeln, um das Ziel Klassenerhalt so früh wie möglich unter Dach und Fach zu bringen. Momentan haben die Aufsteiger aus dem Elm jedenfalls einen Lauf. Ob das Topspiel – Erster gegen Zweiter – am kommenden Wochenende beim MTV Braunschweig II stattfindet, ist derzeit allerdings ungewiss.

HG Elm: Winning, Meyer, Rokitta – E. Garbe 2, P. Garbe, Bahr 3, Nabel 3, Vahldiek 10/7, Binner 5, Steinke 3, Fock 2, Albrecht, Schoel 2, Deupert 2.