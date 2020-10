Beim MTV Salzdahlum standen sich in der Fußball-Bezirksliga gegen den TSV Lehndorf 22 Spieler gegenüber. In den Mittelpunkt rückte aber schon bald der 23. Mann auf dem Feld.

MTV Salzdahlum – TSV Lehndorf 2:6 (1:2). Tore:

Doch das Ergebnis kam laut Trainer Jens Hueske unter großer Mitarbeit des Unparteiischen zusammen. „Da hast du echt das Gefühl gehabt, der Schiedsrichter hat dem Landesliga-Absteiger einen Bonus eingeräumt, denn viele Entscheidungen waren einfach nicht nachvollziehbar – das fing schon mit dem Strafstoß zum 0:1 an. Niemand beschwerte sich nach der Aktion, aber der zeigt auf den Punkt“, schüttelte Hueske den Kopf.

Dennoch zeichneten sich die Platzherren bis kurz nach der Halbzeitpause durch großen Ehrgeiz aus. Selbst durch strittige Entscheidungen ließen sie nicht gänzlich aus dem Konzept bringen. Immerhin gelang kurz nach dem Elfmeter der Ausgleich. „Doch dann bekommen wir so ein blödes und unnötiges Gegentor und laufen wieder hinterher“, klagte der Coach über einen gebrauchten Tag.

Stark: Auch diesen Rückstand egalisierten die Gastgeber. kurz nach dem Seitenwechsel – um sich 60 Sekunden später wieder einen Treffer einzufangen. Hueske war erneut bedient: „Der Schiedsrichter gibt eine Ecke, die einfach keine war, und wir kassieren nach dieser den nächsten Treffer.“ Von diesem Rückstand sollten sich die Salzdahlumer dann nicht mehr erholen. Im Gegenteil: „Der Gegner hat bei jeder dritten harten Aktion eine gelbe Karte bekommen – wir bei fast jeder“, klagte der Coach weiter. Und auch die Kartenflut hatte Konsequenzen: Salzdahlum geriet in Unterzahl (69.) und musste weitere Gegentreffer einstecken. „Was mich am meisten ärgert, ist Tor Nummer sechs. Da stehen wir verletzungsbedingt nur noch zu neunt auf dem Platz, und der Schiedsricher lässt fünf Minuten nachspielen“, war Hueske komplett bedient. „Eine Niederlage gegen Lehndorf ist in Ordnung aber nicht so.“

