Ein Topspiel steht in der Südstaffel der Fußball-Regionalliga Nord an: Die U23 des VfL Wolfsburg tritt am Mittwoch (19 Uhr) im Wilhelm-Langrehr-Stadion beim Tabellenzweiten TSV Havelse an.

Lediglich drei Tage hatten die Grün-Weißen Zeit, die unglückliche 1:2-Niederlage beim SSV Jeddeloh zu verarbeiten und sich voll und ganz auf die nächste Aufgabe zu konzentrieren. Eine Aufgabe, die es in sich haben wird: „Wir müssen eine absolut geschlossene Teamleistung an den Tag legen. Die Spiele in Havelse sind immer sehr intensiv. Der TSV spielt immer mit großer Wucht. Da muss unsere junge Mannschaft dagegenhalten“, fordert VfL-Trainer Henning Bürger.

2019 mit 4:3 gewonnen

Beim jüngsten Aufeinandertreffen beider Mannschaften im Oktober vergangenen Jahres setzten sich die „Jungwölfe“ in einer packenden Partie mit 4:3 durch. Erst kurz vor Abpfiff bescherte Jannis Heuer mit seinem Treffer in der 88. Minute dem VfL II den Auswärtssieg. Ähnlich knapp erwartet es Bürger auch dieses Mal. „Es wird sicher nicht einfach werden“, sagt er. Wenn es wieder dramatisch wird, ist es dem Trainer unter einer Bedingung egal. „Mir ist das Endergebnis wichtig. Zu gewinnen ist immer schön – und das wollen wir auch diesmal wieder“, so Bürger.

Nicht ins Geschehen eingreifen können diesmal Marcel Beifus und Soufiane Messeguem. Beide wurden für deutsche U-Nationalmannschaften nominiert. Dafür rücken für die Partie in Havelse laut Bürger Anselmo García McNulty und Moses Otuali aus der U19 in den U23-Kader.

TSV ist bisher treffsicher

In der laufenden Saison überzeugt Havelse vor allem mit einer starken Offensive. In ihren bisher bestrittenen Ligapartien bezwang der TSV bereits 13-mal den gegnerischen Torhüter. Dabei sticht vor allem die Masse an verschiedenen Torschützen heraus. Acht Spieler haben mindestens ein Tor auf dem Konto.

Diesen Offensivdrang des Gegners könnten sich die „Jungwölfe“ zunutzemachen. Durch die Art, wie Havelse Fußball spielt, ergeben sich zwangsläufig Räume in der TSV-Defensive. Genau diese könnten dem VfL II in die Karten spielen, da es ihm zuletzt vor allem an Ideen bei eigenem Ballbesitz gegen tiefstehende Gegner mangelte.

„Zweikämpfe im Mittelfeld gewinnen“

„Es wird die Tagesform entscheiden. Wichtig wird sein, dass wir alles geben und die entscheidenden Zweikämpfe im Mittelfeld gewinnen“, sagt Bürger.

TSV Havelse – VfL Wolfsburg II, Mittwoch, 19 Uhr, Wilhelm-Langrehr-Stadion.