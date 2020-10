Titelaspirant fordert den Herzögen reichlich Lehrgeld ab

Der zuverlässige Oliver Hahn (rechts, hier gegen Bergedorf) musste gegen Aschersleben viel einstecken und sogar minutenlang in der Kabine behandelt werden. Er kam nur auf fünf Punkte.

Am Samstagabend ist am Landeshuter Platz eine erstaunliche Serie gerissen: Die Regionalliga-Basketballer von MTV/BG verloren gegen die Aschersleben Tigers mit 78:92 (9:23, 23:23, 18:25, 28:21) und mussten damit das Ende einer Phase von fast zwei Jahren ohne Niederlage quittieren. Die erfolgsverwöhnten Wolfenbüttel Herzöge sind als Aufsteiger nun im zweiten Saisonspiel sozusagen angekommen in der 1. Regionalliga Nord.

„Das war ja klar, dass es uns gegen die immer besser werdenden Mannschaften mal erwischen wird“, wollte Herzöge-Trainer Thorsten Weinhold der verpatzten Serie keinen allzugroßen emotionalen Stellenwert beimessen. Was ihn gleichwohl ärgerte: „Mit nur einem Mann mehr wäre die Sache ganz sicher deutlich enger ausgegangen.“ Denn mit Moritz Bothe ließ sich ein wichtiger Leistungsträger vor dem Spiel erkrankt entschuldigen, und Nachwuchsspieler Leif Jacobsen (2,10m) fehlte aufgrund eines eingeklemmten Nervs. Weinhold sah keine andere Möglichkeit, als Philipp Sonar aus der zweiten Mannschaft (Oberliga) um einen Aushilfseinsatz zu bitten. Immerhin kehrte mit Elias Güldenhaupt ein lange vermisster, Pro B-erfahrener Mann nach Verletzung zurück. „Elias hat kein einziges unserer Vorbereitungsspiele mitgemacht, darum brauchte er einige Minuten, um in Schwung zu kommen“, erklärte der Trainer. Dann jedoch wurden seine Aktionen immer zwingender, und er entwickelte sich zu Wolfenbüttels bestem Korbsammler. Neben 25 Zählern standen am Ende 7 Rebounds und 3 Ballgewinne zu Buche. Mit seinen Startschwierigkeiten stand Güldenhaupt an diesem Tag allerdings nicht allein, denn vor allem in den ersten zehn Minuten haderten die Herzöge mit der Feinabstimmung ihrer Würfe. „Wir haben fünf oder sechs Korberfolge liegen lassen, weil sie sich wieder aus dem Ring gedreht haben“, kommentierte Weinhold. Und tatsächlich verloren seine Herzöge die Partie während des ersten Viertels. Aschersleben präsentierte sich allerdings bärenstark und deutlich erfahrener als die Hausherren. Vor allem der Amerikaner Pierce Buckholz Cumpstone traf nach Belieben (5 von 5 Dreier, 25 Punkte), während Blanchard Obiango (21 Punkte) vor allem unter den Körben aufräumte. Nicht immer ganz astrein, wie Weinhold vermutete. Sein Center Oliver Hahn jedenfalls musste nach einem Ellbogenschlag an den Kehlkopf minutenlang in der Kabine behandelt werden. „Heute haben wir Lehrgeld gezahlt“, resümierte der Trainer. „Die Fans waren trotzdem zufrieden.“ Herzöge: