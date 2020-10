SSV Vorsfelde hofft auf Landesliga-Coup zum Jubiläum

Viele neue Gesichter und hohe Erwartungen vor dem Liga-Start: Die Landesliga-Fußballer des SSV Vorsfelde starten am Samstag beim FSV Schöningen in die neue Spielzeit. Nach dem coronabedingten Saisonabbruch 2019/20 gehen die Vorsfelder mit vielen neuen Namen und hohen Zielen in die neue Saison. Nach einer makellosen Vorbereitung kann es der neue SSV-Trainer Willi Feer kaum erwarten: „Die Vorfreude ist bei uns allen sehr groß. Punktspiele sind eben doch noch mal etwas anderes, aber wir sind bereit.“

In der Vorbereitung hat sich bei den Eberstädtern personell einiges getan. SSV-Chef Rüdiger Adamczyk und der sportliche Leiter André Bischoff haben dem neuen Coach, der kurzfristig auf Burkhard Kick (private Gründe) folgte, namhafte Verstärkungen an die Hand gegeben. Wer sich mit gleich zwei Ex-Profis (Kevin Scheidhauer und Kevin Schultze) und der Erfahrung von Frank Pichatzek als Co-Trainer verstärkt, kann sich von einer Favoritenrolle nicht ganz freisprechen. Dessen ist sich auch Feer bewusst, auch wenn er das Wort Aufstieg vermeidet: „Es gibt im Fußball zwar kein Wunschkonzert, aber ich strebe als Trainer immer nach dem Allerhöchsten. Es klappt nicht mit Gewalt, aber wir haben die Voraussetzungen dafür.“ Angriff ist das Prunkstück Vor allem vor dem Angriff der Vorsfelder kann dem Rest der Liga bereits angst und bange werden. In den zehn Spielen der Vorbereitung mit Tests und Bezirkspokal erzielte der SSV starke 45 Tore. Besonders das Sturm-Duo Dustin Reich und Neuzugang Scheidhauer dürfte in der Liga qualitativ einmalig sein. „Ich habe in meiner Laufbahn schon drei Oberligisten trainiert, aber das ist fußballerisch die beste Mannschaft, die ich je vom Potenzial her hatte. Daraus mache ich keinen Hehl“, sagt Feer. Die Stimmung könnte aktuell beim SSV nicht besser sein. Besonders deshalb warnt Feer davor, nun Aufsteiger Schöningen zu unterschätzen: „Die Schöninger sind in der vergangenen Saison souverän durchmarschiert und haben sich weiterhin verstärkt. Hinzu kommt, dass der SSV in Schöningen keine gute Bilanz hat. Ich denke, der FSV wird nichts mit dem Abstieg zu tun haben.“ Zwei heiße Mitbewerber Trotz der vielen personellen Verstärkungen beim SSV wird der Aufstiegskampf kein Selbstläufer. Feer sieht den SSV Kästorf, Vahdet Braunschweig und Eintracht Braunschweig II als größte Mitbewerber. In Vorsfelde herrscht vor dieser Spielzeit dabei eine besondere Stimmung: Beim SSV wünschen sie sich anlässlich des 100-jährigen Bestehens im kommenden Jahr nichts sehnlicher als den Oberliga-Aufstieg – die Voraussetzungen dafür sind mit Top-Kader und starker Vorbereitung vor dem Start gegeben. FSV Schöningen – SSV Vorsfelde, Samstag, 14 Uhr, Elmstadion.