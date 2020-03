Spitzenreiter Mörse kommt mit einem blauen Auge davon

Der Tabellenführer wackelte gewaltig – er fiel aber nicht. Zum Auftakt in die zweite Saisonhälfte setzte sich die TSG Mörse in der Fußball-Bezirksliga mit 4:3 (1:0) gegen die SV Lauingen Bornum durch. Abwehrspieler Bennet Grohn erzielte in der 90. Minute den umjubelten Siegtreffer. „Wir sind mit...