„Junge Wilde“ des TV Jahn Wolfsburg II träumen vom Aufstieg

Jetzt dürfen die Tennisspielerinnen des TV Jahn Wolfsburg II von mehr träumen. Mit 5:1 setzte sich die Reserve bei Landesliga-Schlusslicht VfL Westercelle II durch und festigte seinen Platz im Spitzentrio. Um den Klassenerhalt muss sich das Nachwuchsteam keine Sorgen mehr machen.

So jung waren die Wolfsburgerinnen in dieser Saison noch nicht unterwegs. Mit Emilie Gaus und Charlotte Wagner liefen in Westercelle gleich zwei Spielerinnen auf, die noch keine 15 Jahre alt sind. Die „Erfahrenen“ im Team, Victoria Malczewski und Emma Gerono, sind ebenfalls noch unter 20. „Wir denken an die kommenden Spielzeiten und wollen den Nachwuchs so viel wie möglich fördern“, betonte Coach Milan Pesicka. Doch von Nachteil war die junge Besetzung nicht. Die fehlende Routine fiel deshalb nicht so sehr ins Gewicht, weil auch Westercelle auf Talente setzte.

Im Nachwuchs-Duell waren die Wolfsburger jedoch klar überlegen. Malczewski setzte sich in ihrem Match an Position 1 mit 6:2, 6:2 durch. Für die Jahn-Topspielerin war es der erste Sieg dieser Wintersaison. Neuzugang Gaus steht mittlerweile bei drei Erfolgen und einer Gesamtbilanz von 6:0. In Westercelle war sie sowohl im Einzel (6:0, 6:2) als auch im Doppel erfolgreich. An Position 4 feierte Jahns Eigengewächs Wagner ihr Landesliga-Hallen-Debüt. Sie setzte sich mit 6:2, 6:0 durch. Gerono war die einzige Wolfsburgerin, die ihr Einzel verlor. Die Jahn-Nummer 3 verlor überraschend mit 5:7, 4:6.

Durch einen 6:2, 6:3-Sieg im ersten Doppel durfte jedoch auch Gerono ihren Beitrag zum Auswärtserfolg leisten. Sie lief an der Seite von Gaus auf. Malczewski/Wagner gewannen mit 6:3, 6:1. „Das war ein souveräner Sieg, den wir aber eingeplant hatten“, erklärte Pesicka.

Der TV Jahn, in der Vorsaison noch Abstiegskandidat, konnte seinen Platz unter den besten drei Teams der Liga damit halten. Die Wolfsburgerinnen streiten sich mit den Reserveteams des HTV und DTV Hannover um die Meisterschaft. Pesicka betonte: „Die Mannschaft ist super drauf, harmoniert und funktioniert. Da wächst etwas zusammen.“