Salzdahlum meistert die Pflichtaufgabe mit einem souveränen Kantersieg

Unterschiedliche Gefühlswelten in der Fußball-Bezirksliga 2: Der BV Germania verlor in Wendezelle die dritte Partie hintereinander. In Hohenhameln freute sich hingegen der MTV Salzdahlum über einen Kantersieg gegen das Schlusslicht. 1:0 (31.), 2:0 (32.), 3:0 (36.), 4:0...