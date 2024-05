Thiede. Die Sportclub-Reserve gewinnt bei Sickte/Hötzum mit 4:1, die Knappen spielen 3:1 in Kissenbrück. Thiede gegen Hallendorf abgesagt.

Während das Derby zwischen dem FC Viktoria Thiede und dem TSV Hallendorf kurzfristig abgesagt wurde, feierten der SC Gitter II und Glück Auf Gebhardshagen jeweils Auswärtssiege in der Fußball-Nordharzliga 2. Die Sportclub-Reserve schlug die SG Sickte/Hötzum mit 4:1 und die Knappen gingen als 3:1-Sieger in Kissenbrück vom Platz.

SG Sickte/Hötzum – SC Gitter II 1:4 (0:1). Tore: 0:1 Justin Gomzi (5.), 0:2 Gauf (52.), 1:2 Curland (54.), 1:3, 1:4 Justin Gomzi (56., 70.).

Der SC Gitter II hat mit einem Rumpfkader einen überzeugenden Auswärtsauftritt bei der SG Sickte/Hötzum hingelegt. Die elf etatmäßigen Spieler, die Trainer Michael Weber zur Verfügung hatte, wurden durch die A-Jugendlichen Justin Liam Gomzi und Ryan Casey unterstützt. Und beide Youngster wussten zu überzeugen. „Was Ryan da hinten in der Abwehr abgeliefert hat, war aller Ehren wert. Mit einer Ruhe am Ball, die für sein Alter nicht selbstverständlich ist, hat er seinen Job hervorragend erledigt“, verteilte Weber ein Lob. Gleiches bekam auch Justin Liam Gomzi, der gleich drei Treffer zum 4:1-Erfolg beisteuerte. „Das war schon stark. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass es durchaus noch mehr Tore hätten sein können“, fand Weber nur einen kleinen Kritikpunkt. Einziger Makel einer starken Mannschaftsleistung sei der Fehler im Spielaufbau vor dem zwischenzeitlichen 1:2 gewesen. Gut, dass Gomzi gleich zwei Minuten später auf 3:1 erhöhte und die Weichen damit auf Sieg stellte.

SV Kissenbrück – GA Gebhardshagen 1:3 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 Schaumann (14., 53.), 1:2 (57.), 1:3 Brandeis (83.). Bes.: Rot für Kissenbrück (74.).

Glück Auf-Trainer Timo Kleiner hat auf einem schwer bespielbaren Platz einen verdienten Sieg seiner Mannschaft gesehen: „Wir haben uns auch von dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer nicht aus der Ruhe bringen lassen.“ Dieser fiel, nachdem Dominik Schaumann seine Mannschaft mit einem Doppelpack in Führung gebracht hatte. In der 74. Minute schwächte sich der Gastgeber, der vornehmlich mit hohen und weiten Bällen agierte, durch eine rote Karte wegen Nachtretens selbst und Marvin Brandeis machte mit seinem 3:1 kurz vor dem Ende alles klar. „Wir sind alle sehr froh über die die starke Leistung und die drei Punkte“, so Kleiner.

FC Viktoria Thiede – TSV Hallendorf. Beide Mannschaften haben sich im Vorfeld der Partie darauf geeinigt, das Spiel am 26. Mai auszutragen.