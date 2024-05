Berlin. Das Segel-Quartett um Steuermann Daniel Kipp kommt mit den schwierigen Bedingungen in Berlin gut zurecht und wird Achter.

Der Segel-Club Salzgitter startet in diesem Jahr nach einer erfolgreichen Sponsorensuche erneut in der 2. Deutschen-Segel-Bundesliga. Qualifiziert hatte sich das Team bereits in der vergangenen Saison. Im Segelrevier des Vereins „Seglerhaus am Wannsee“ in Berlin fand nun der erste von fünf Spieltagen statt und er lief sehr erfolgreich für die Salzgitteraner.

Steuermann Daniel Kipp, Julia Woehl (Taktik), Julian Surma (Vorschiff) und Steffen Stein (Trimm) bilden in dieser Saison das Team des Segel-Clubs. Das Quartett hatte beim Auftakt in der Bundeshauptstatt am ersten Tag mit Kälte, viel Regen und Wind zu kämpfen. Winddreher erschwerten die Taktik in den kurzen Rennen zusätzlich. Fast ein wenig überrascht zeigte sich Julia Woehl ob des Starkwinds über die starke Performance des eher leichten Teams. Auch Neuzugang Steffen Stein – er hatte sich als Sieger der Absegelregatta 2023 empfohlen – fügte sich perfekt ins Team ein. So standen für den ersten Regattatag die Plätze 5, 3, 4, 2 und 3 in der Ergebnisliste.

Segel-Club Salzgitter erzielt beste Spieltagsplatzierung der Vereinsgeschichte

Am zweiten Tag konnten die Salzgitteraner bei solidem Wind und ohne Regen sogar gleich mit einem Sieg beginnen. Danach aber änderte sich die Wetterlage. Weniger Dreher, dafür aber Windlöcher und Böen sorgten in den weiteren sieben Wettfahrten für schwächere Ergebnisse. Am letzten Wettfahrttag des Auftakts kam die Sonne hervor, der Wind nahm immer mehr ab. So kamen nur noch vier Wettfahrten zustande. Ein fünfter Platz zum Abschluss nach zuvor Platzierungen von 2 , 3 und 2 verhinderten am Ende des ersten Spieltags bei Punktgleichheit den siebten Platz.

Dennoch wurde mit Rang 8 das beste Spieltagsergebnis seit Teilnahme an der DSBL für ein Team des Segel-Clubs Salzgitter erzielt. Sieger des 1. Spieltags wurde der Blankeneser Segel-Club vor dem Hamburger Segel-Club und dem „Klub am Rupenhorn“ aus Berlin. Insgesamt waren 18 Teams am Start.