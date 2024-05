Lebenstedt. Die Leichtathletinnen und Leichtathleten von MTV, Borussia und Union zeigen sich bei den Kreismeisterschaften in starker Frühform.

Bei strahlendem Sonnenschein und idealen Bedingungen ermittelten die Salzgitteraner Leichtathleten kürzlich ihre Kreismeisterinnen und Kreismeister im Stadion am Salzgittersee. Was für die Athletinnen und Athleten jedes Jahr wieder eine spannende und erfolgreiche Saisoneröffnung ist, stellt für die fleißigen Helfer und Kampfrichter allerdings eine große Herausforderung dar. Denn neben den zahlreichen Einzeldisziplinen der Erwachsenen am Nachmittag wurden vormittags bereits die Meisterschaften im Mehrkampf der Kinder und Jugendlichen ausgetragen.

Insgesamt knapp 150 Teilnehmende wurden vom SV Borussia Salzgitter, vom MTV Salzgitter und vom SV Union Salzgitter sowie einigen befreundeten Vereinen aus dem Umland an den Start geschickt. Während im Mehrkampf meist ein dicht gedrängtes Feld von Kindern um die Titel kämpfte, bestand das Starterfeld bei den Erwachsenen überwiegend aus den Gästen aus Göttingen oder Braunschweig, die die Gelegenheit nutzten, um ihre Form zu testen.

Im Weitsprung erzielen speziell die jungen Athletinnen und Athleten starke Ergebnisse

Obwohl aufgrund der kühlen und feuchten Witterung in den Vorwochen kaum Freilufttraining möglich war, konnte dabei eine ganze Reihe hervorragender Leistungen bestaunt werden. Der Unioner Nikolas Raeth (U18) bewies im 100-Meter-Sprint in 11,60 Sekunden sowie mit 22,88 sek über die doppelte Distanz seine gute Frühform. Vereinskollegin Melanie Bremer (W45) warf den Speer auf 29,91 m und sicherte sich wie im Vorjahr in ihrer Altersklasse einen Platz in der Bestenliste des DLV. Ole Behrens (M14, Union) übertraf bereits zum zweiten Mal in dieser Saison die 10-Meter-Marke im Kugelstoßen und führt damit die niedersächsische Bestenliste an. Philine Fischer (W13, Union) steigerte sich im Weitsprung auf 4,51 m – eine Leistung, mit der sie auch ältere Mädchen bei den Kreismeisterschaften übertraf. Überhaupt war wohl gutes „Flugwetter“ an diesem Tag, denn auch die nicht einmal sechsjährige Emilia Michalski (2,31 m, MTV), Maja Nordhause (W09, 3,27 m, MTV), Hlib Meshcheriakov (M11, 3,45 m, Borussia) und Dominic Swoboda (M15, 4,90 m, Union) landeten weit in der Sandgrube und sicherten sich dadurch den Sieg im Mehrkampf.

Die Kreismeisterinnen und Kreismeister 2024 im Überblick:

100 Meter:

Joris Kwizera (Männer, Borussia)

Lena Feist (Frauen, Borussia)

Nikolas Raeth (M18, Union)

Dominic Swoboda (M16, Union)

Paula Korn (W16, Union)

200 Meter:

Joris Kwizera (Männer, Borussia)

Renate Richter (Frauen, Union)

Nikolas Raeth (M18, Union)

300 Meter:

Dominic Swoboda (M16, Union)

Paula Korn (W16, Union)

400 Meter:

Maximilian Duschek (Männer, Union)

800 Meter:

Frank Walter Rohland (Männer, Borussia)

Weitsprung:

Joris Kwizera (Männer, Borussia)

Lena Feist (Frauen, Borussia)

Dominic Swoboda (M16, Union)

Philine Fischer (W16, Union)

Hochsprung:

Manfred Spittler (Männer, Union)

Renate Richter (Frauen, Union)

Kugelstoßen:

Martin Graumann (Männer, Union)

Melanie Bremer (Frauen, Union)

Nikolas Raeth (M18, SV Union)

Ole Behrens (W16, Union)

Speerwerfen:

Matthias Schunke (Männer, Union)

Melanie Bremer (Frauen, Union)

Ole Behrens (M16, Union)

Dreikampf (Jungs):

Johann Fuchs (M15, Union)

Ole Behrens (M14, Union)

Jonas Thierfelder (M13, Union)

Hlib Meshcheriakov (M11, Borussia)

Stefan Disic (M10, Union)

Hlib Sulytskyi (M09, Borussia)

Marten Rohland (M08, Borussia)

Henry Krüger (M07, Union)

Deva Can Sürücü (M06, Union)

Dreikampf (Mädchen):

Paula Hannich (W14, MTV)

Philine Fischer (W13, Union)

Caya Jurtzok (W12, Union)

Olivia Przyklenk (W11, Borussia)

Marlene Vree (W10, MTV)

Maja Nordhause (W09, MTV)

Sophie Switalla (W08, Union)

Emilia Michalski (W06, MTV)

Solomiia Nykolluk (W05, Union)

