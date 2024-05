Orlando/Lichtenberg. Das Team „Sea4“ holt bei den Summits Platz 3. Vier Lichtenbergerinnen sind in den USA außerdem mit dem Nationalteam im Einsatz.

Die Dolphins Cheer Community aus Lichtenberg hat wieder einmal das Mutterland des Cheerleadings besucht. Bei den Summits in Orlando konnte sich das Team „Sea4“ mit der internationalen Konkurrenz messen und feierte einen starken dritten Platz. Außerdem war ein Lichtenberger Quartett mit dem Nationalteam in Florida am Start.

Insgesamt 30 Personen umfasste die Dolphins-Reisegruppe mit Trainerinnen und Sportlerinnen, die sich mit dem Flugzeug auf den Weg in Richtung Orlando gemacht hat. Um bei den Summits – einer der prestigeträchtigsten Meisterschaften in den USA – dabei zu sein, hatte sich das Senior Level 4-Team aus Lichtenberg im vergangenen Jahr mit ihrer Performance auf Meisterschaften in Deutschland qualifiziert.

In Orlando hat sich dann das intensive Training und der hohe organisatorische Aufwand für die Reise mehr als ausgezahlt. Denn „Sea4“ lieferte eine tolle Show. Durch eine fehlerfreie Routine in der Vorrunde sicherte sich die Gruppe den begehrten „Hit Zero Button“ und das Ticket fürs Finale. Auch dort unterlief dem Team kein einziger Patzer. Neben dem zweiten „Hit Zero Button“ gab es am Ende die Auszeichnung für Platz 3. Ein toller Erfolg für das Trainerinnenteam und die Cheerleaderinnen.

Das Team „Sea4" von den Dolphins Lichtenberg freut sich über Platz 3 bei den Summits im Senior Level 4. © oh | Verein

Vier Dolphins-Cheerleader treten mit dem Nationalteam gegen Konkurrenz aus der ganzen Welt an

Bereits eine Woche zuvor fanden an gleicher Stelle die ICU World Cheerleading Championships statt. Sich in Orlando mit vielen anderen Nationen zu treffen und zu messen, ist der Traum vieler Cheerleader. Diesen Traum konnten sich nun die Dolphins Marie Kriwat, Anna Hartleb, Leonie Schick und Anna Reichle im Level Junior Allgirl erfüllen. Außerdem waren die Dolphins-Trainerinnen Mara Milatz (Junior Coed und Junior AllGirl) und Felizitas Buhl (Senior Allgirl) bei dieser Weltmeisterschaft vertreten.

Die Dolphins Marie Kriwat, Anna Hartlep, Leonie Schick und Anna Reichle (von links) waren in Orlando mit dem Nationalteam im Einsatz. © Allstar New Media (oh) | Tom Lorenz

Die Vorbereitung für das Quartett und die beiden Trainerinnen war sehr intensiv. Bis zu sechs Tage in der Woche standen die Cheerleader in der Dolphins-Halle in Hallendorf auf der Matte, um ihre Stunts zu perfektionieren Zusätzlich trafen sich die vier Delphine ein Dreivierteljahr lang einmal im Monat in Alsfeld, Wolfenbüttel und Auerbach (Vogtland) mit Stuntgruppen aus neun verschiedenen Vereinen aus ganz Deutschland, um die Routine zu komplettieren. Der Aufwand hat sich gelohnt. Für die vier Teams mit Dolphins-Beteiligung gab es am Ende zwei vierte und zwei fünfte Plätze. „Wir sind stolz, dass wir das deutsche Cheerleading so gut repräsentiert haben“, freute sich Dolphins-Sprecherin Christine Kriwat über die Leistungen.