Groß Elbe. Die Mannschaft von Frank Dierling dreht in der zweiten Halbzeit auf und schraubt das Ergebnis in die Höhe – Ohlendorf mit Viererpack.

Der SV Innerstetal hat die allerletzten Zweifel am Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga 3 aus dem Weg geräumt und die SG Roklum-Winnigstedt mit einem 7:0 (1:0)-Heimsieg in die Nordharzliga geschossen. Das Team aus dem Altkreis Wolfenbüttel kann den Klassenerhalt nun auch rechnerisch nicht mehr schaffen.

Der Trainer der Gäste, Pascal Krafft, stapelte bereits vor dem Anpfiff tief. „Wir treten mit dem letzten Aufgebot an. Wir haben jetzt sechs Jahre nach dem Aufstieg immer gegen den Abstieg gespielt. Die Substanz ist aufgebraucht. Wir werden in der Nordharzliga einen Neuanfang starten.“ Doch ganz kampflos gab sich der Gast nicht geschlagen. Roklums Kapitän Dominik Schulz organisierte seine Abwehr im ersten Spielabschnitt auf einer Linie vor dem Strafraum. Dem SVI fehlte die nötige Konsequenz beim letzten Pass. Erst ein von SG-Torhüter Stefan Meier an Jan Hartmann verursachter Foulelfmeter wurde durch Jonas Ohlendorf zum 1:0-Pausenstand genutzt. Bis dahin hatte die Heimelf fünf Hochkaräter liegengelassen.

Der SV Innerstetal stellt nach der Pause das System um und kommt damit zum Erfolg

In der Pause griff SVI-Trainer Frank Dierling in das Angriffsgeschehen seiner Mannschaft wirkungsvoll ein. Für Abwehrchef Malte Masberg stellte der B-Lizenzinhaber Vincent Englert in die hintere Zone und orderte Masberg hinter die beiden Sturmspitzen Jonas Ohlendorf und Luca Rosowski. Mit dem Anpfiff zur zweiten Spielhälfte ging beim SVI mit neuer Grundordnung die Post ab. Innerhalb von zwölf Minuten legte Ohlendorf seinem Elfmetertor einen lupenreinen Hattrick nach. Beim fünften Tor zirkelte der Kapitän seinem Routinier Masberg eine Ecke maßgerecht zum Einnicken auf den Kopf. Nach zuvor zwei Alutreffern knipste dann Torjäger Luca Rosowski mit einem Doppelpack das Ligalicht für die SG Roklum-Winnigstedt komplett aus.

Zufrieden zeigte sich SVI-Trainer Dierling nach dem Abpfiff: „Wenn man bedenkt, dass wir und Roklum-Winnigstedt im Oktober mit der gleichen Punktzahl im Keller festhingen, hat mein Team heute gezeigt, was in ihm steckt. Die Klasse hat die Mannschaft mit einer starken zweiten Spielhälfte eindrucksvoll gesichert. Jetzt wird der Klassenerhalt gefeiert.“

Tore: 1:0, 2:0, 3:0, 4:0 Jonas Ohlendorf (28./Elfmeter, 47., 57., 59.), 5:0 Malte Masberg (69.), 6:0, 7:0 Rosowski (77., 86.).