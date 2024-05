Schladen. Die Fredenberger kassieren beim Spitzenreiter eine 3:7-Niederlage, nachdem sie zwischendurch sogar mit 3:2 geführt haben.

Sollten bei Borussia Salzgitter noch ganz kleine Resthoffnungen auf den Aufstieg in die Fußball-Nordharzliga bestanden haben, sind diese spätestens nach dem 3:7 (1:2) bei Spitzenreiter SV Schladen am Mittwochabend Geschichte. Die beiden restlichen Spiele in der 1. Nordharzklasse 3 haben nur noch statistischen Wert.

„Den Zuschauern haben wir ein richtig geiles Spiel geboten“, erklärte Borussia-Trainer Björn Veckenstedt nach der Partie, in der es bereits in der ersten Halbzeit hoch herging. Das 1:0 der Gastgeber per Elfmeter egalisierte Ali Hashem innerhalb von einer Minute (25.). Schladen ging jedoch vor der Pause erneut in Führung (31.). Nach dem Seitenwechsel gingen dann die Borussen durch Aime Jules Ngabirano (46.) und Phong Dao Hai (49.) 3:2 in Führung. „Wir hatten dann die große Möglichkeit auf das 4:2 und kassieren im Gegenzug den Ausgleich“, beschrieb Veckenstedt die Szene zum 3:3 durch Jason Becker in der 55. Minute. In der 61. Minute gingen wieder die Hausherren in Front und erhöhten in Minute 73 vorentscheidend. In der Schlussphase schraubten die Gastgeber das Ergebnis gegen tapfere Borussen noch in die Höhe. „Hinten raus haben sie uns dann an die Wand gespielt, aber bis zur 60. Minute haben wir denen einen heißen Tanz geboten. Großes Lob an meine Jungs“, so Veckenstedt.

Tore: 1:0 Ambrosius (24.), 1:1 Hashem (25.), 2:1 Fischer (31.), 2:2 Ngabirano (46.), 2:3 Dao Hai (49.), 3:3 Becker (55.), 4:3 Fischer (61.), 5:3 Becker (73.), 6:3 Löffler (87.), 7:3 Ambrosius (90.).