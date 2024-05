Salzgitter-Bad. Gegen die HSG Langelsheim/Astfeld gelingt zum Saisonfinale ein 27:24. Der Abstieg in die Regionsliga war schon im Vorfeld besiegelt.

Raus mit Applaus: Die Handballer der HSG Liebenburg-Salzgitter (LiSa) haben die Saison in der Regionsoberliga beendet wie sie sie begonnen haben – mit einem Sieg. Mit 27:24 ging das Derby gegen Vizemeister HSG Langelsheim/Astfeld an die Luchse. Zwischen den beiden Derbyerfolgen gegen Thiede (33:25) und gegen Langelsheim lagen jedoch zwölf Niederlagen am Stück. Der Abstieg in die Regionsliga stand bereits lange vor dem Saisonfinale fest.

Ein starker Fabian Matthes (10 Tore) und zwei überragende Torhüter mit Sibo Jahn und Jens Klinke waren die Schlüssel zum Derby-Erfolg, den die Luchse nach dem Schlusspfiff ausgiebig feierten. Zu keiner Sekunde lagen die Hausherren in der Gymnasium-Sporthalle Salzgitter-Bad in Rückstand und selbst als die favorisierten Gäste einen zwischenzeitlichen Vier-Tore-Rückstand wieder egalisierten, waren die bärenstarken Keeper zur Stelle. „Sie haben in den engen Phasen nahezu hundert Prozent der Würfe gehalten und haben Langelsheim damit den Zahn gezogen“, freute sich Trainer Holger Heinrich über die Leistung seiner Schlussmänner.

Solch eine knifflige Phase hatten die Luchse beim Stand von 17:17 in der 39. Minute zu überwinden. Fünf Minuten lang wog das Spiel hin und her, ehe sich die Gastgeber vorentscheidend mit 23:20 absetzten. Den letzten Treffer der Saison und vorerst in der Regionsoberliga erzielte der beste Mann auf der Platte, Fabian Matthes, vier Sekunden vor dem Ende. „Wir konnten heute vollkommen befreit aufspielen und wollten den Sieg einfach mehr als der Gegner. Wobei deren Trainer mir auch gesagt hat, dass die vielen Spiele der vergangenen Wochen Spuren bei seinen Spielern hinterlassen haben“, so Heinrich.

HSG LiSa: Jahn, Klinke – Matthes 10 Tore, Stolper 2, Kehler 1, Winter 3, Nolte 1, Reske 1, Plumeyer, Achenbach 1, Cyron 1, Hennig 6, von Cisewski 1.