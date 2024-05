Salzgitter. Auch die Herren des TV Gebhardshagen punkten zum Verbandsliga-Auftakt. Die Herren 30 des TC Bad kassieren in der Landesliga ein 2:4.

Beim Saisonauftakt der Salzgitteraner Tennisteams war alles dabei: Die drei Topmannschaften der Stadt holten einen Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage beim ersten Spiel auf Sand in diesem Kalenderjahr.

Herren-Verbandsliga

TC Alfeld II – TV Gebhardshagen 3:3. Der TV Gebhardshagen geht zufrieden aus dem ersten Spieltag der Verbandsliga. „Gegen diesen Gegner mit dieser starken Aufstellung ist ein Unentschieden ein richtig gutes Ergebnis. Wenn wir Pech haben, kann es auch ganz anders laufen“, erklärte Trainer Ralf Fricke. So lag Felix Brandes in seinem Einzel bereits 5:7, 7:5, 3:8 im Match-Tiebreak zurück und gewann mit sieben Punkten in Folge noch. Frontmann Sebastian Lange profitierte von der Aufgabe seines Gegners. Den dritten Punkt holten Lange/Brandes mit 7:6, 2:6, 10:8 denkbar knapp im Doppel. John Fricke und John Geffke feierten einen unbefriedigenden Saisonstart. Fricke stand beim 0:6, 0:6 in seinem Einzel auf verlorenem Posten. Geffke war beim 6:7, 5:7 schon näher dran am Punktgewinn. Im gemeinsamen Doppel mussten sie sich mit 0:6, 6:3, 8:10 geschlagen geben.

Herren 30-Landesliga

TC Bad – MTV Eintracht Celle 2:4.Christopher Thyes brachte die Heimmannschaft nach guter Leistung durch ein 6:3, 6:1 im vierten Eintel zunächst in Führung. Auch Jan Hedder sah beim Stand von 6:3, 5:3 schon wie der sichere Sieger aus, musste sich am Ende aber noch 6:3, 5:7, 4:10 geschlagen geben. Auch die beiden übrigen Einzel gingen an den Gast. Sascha Klingenberg war beim 2:6, 1:6 ohne Chance. Im Spitzeneinzel spielte Manuel Wiesner ordentlich, musste aber den langen Ballwechseln Tribut zollen und unterlag gegen einen starken Gegner mit 4:6, 1:6. Das zweite Doppel ging kampflos an den TC Bad, aber Wiesner/Klingenberg schafften es in ihrer Partie einfach nicht, die vielen Einstand-Spiele für sich zu entschieden (3:6, 1:6). Statt eines Unentschiedens stand so am Ende eine 2:4-Niederlage auf der Anzeigetafel.

Damen-Verbandsklasse

TC Fallersleben – TC SW Steterburg 0:6. Lediglich aufgrund der weniger gewonnenen Spielpunkte steht der TC SW Steterburg hinter dem TSC Göttingen II nach dem ersten Spieltag auf Platz 2. Das ist aber auch der einzige Makel eines ansonsten perfekten Saisonauftaktes der Steterburgerinnen. Nur Anna Pracht gönnte ihrer Gegnerin einen Satzgewinn und setzte sich knapp mit 7:6, 5:7, 10:8 durch. Lea Baschanow (6:4, 6:4), Katharina Rucinski (6:0, 6:3) und Neuzugang Michelle Nikiforow (7:5, 7:5) holten die übrigen Einzelpunkte jeweils in zwei Durchgängen. Und auch die Doppel gingen an die Gäste. Baschanow/Pracht hatten beim 6:3, 6:2 ebenso wenig Probleme wie Nikiforow/Rucinski beim 6:1, 6:3.