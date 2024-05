Lebenstedt. Gegen Aufsteiger Lohne Longhorns geben die Lebenstedter eine Führung im letzten Viertel noch aus der Hand und unterliegen mit 14:15.

Es hat nicht viel gefehlt an einer kleinen Sensation für die Footballer der Salzgitter Steelers am ersten Spieltag der Verbandsliga. Zu Gast war mit den Lohne Longhorns zwar „nur“ ein Aufsteiger, dieser hatte jedoch die Landesliga in der vergangenen Saison ohne Niederlage beherrscht und gilt in der Gruppe „Nord Süd“ als Favorit auf den Aufstieg. Dementsprechend war das 14:15 (7:7, 0:0, 7:0, 0:8) der Steelers im Stadion am Salzgittersee ein mehr als achtbares Ergebnis für die Hausherren.

Quarterback Dennis Leer erzielt die ersten Saisonpunkte für die Salzgitter Steelers

Die Gäste aus dem Landkreis Vechta wurden ihrer Favoritenrolle in den ersten Spielminuten gerecht und gingen mit 7:0 in Front. Doch die wieder einmal runderneuerte Steelers-Truppe von Headcoach Alexander Schardt ließ sich nicht einschüchtern und hielt dagegen. Quarterback Dennis Leer höchstpersönlich sorgte für den vielumjubelten ersten Touchdown noch vor der ersten Unterbrechung. Durch einen erfolgreichen „Point after Touchdown“ (PAT) glichen die Gastgeber zum 7:7 aus. Dies sollte auch gleichzeitig den Halbzeitstand darstellen, denn im zweiten Viertel neutralisierten sich beide Teams weitestgehend und kamen zu keinen weiteren Punkten.

Im dritten Viertel deutete sich dann tatsächlich eine faustdicke Überraschung an. Ein präziser Pass erreichte Yanik Wolff, der den nächsten Touchdown für die Steelers erzielte. Wieder landete der PAT sicher zwischen den beiden Stangen und plötzlich führte der Underdog mit 14:7. Die Longhorns waren nun gefordert und konnten zumindest im dritten Viertel nicht mehr kontern. Dies holten die Gäste dann im Schlussabschnitt nach. Kurz vor Schluss landete das lederne Ei zum zweiten Mal in der Salzgitteraner Endzone. Und durch eine Two-Point-Conversion sicherten sich die Lohner mit 15:14 doch noch den Sieg.

Steelers-Coach Alexander Schardt sieht das beste Spiel der Vereinshistorie

Steelers-Headcoach Alexander Schardt war nach der knappen Niederlage voll des Lobes für seine Jungs: „Ich muss ehrlich sagen, dass dies das beste Spiel einer Steelers-Mannschaft jemals war!“ Seine Spieler hätten sich nach einer schwierigen Anfangsphase von Minute zu Minute gesteigert und vor allem in der Defense eine sehr gute Leistung gezeigt. „Wir haben gegen einen physisch sehr starken Gegner voll dagegen gehalten und vieles von dem, was wir trainiert haben, hat unter Wettkampfbedingungen hervorragend geklappt“, erklärte Schardt weiter. Einziger Wehrmutstropfen sei das knappe Ergebnis. „Wir haben es leider zu selten geschafft, in die Nähe der Lohner Endzone zu kommen. Aber ich bin guter Dinge, dass wir unsere Siege in dieser Saison noch einfahren, wenn wir diese Leistung bestätigen.“ Die nächste Chance dazu haben die Steelers am 25. Mai, wenn die Bremen Union Bulls im Stadion am Salzgittersee zu Gast sind.

Info: Im Vorfeld des Verbandsliga-Spiels der Herren, hatte es die U16-Spielgemeinschaft der Salzgitter Steelers und der Wolfsburg Blue Wings bereits mit den Younghorns aus Lohne zu tun und die „Wings of Steel“ feierten mit dem 27:0 einen perfekten Saisonstart.