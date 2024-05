Hallendorf. Der TSV gibt sich beim 6:1 keine Blöße und bleibt auf Aufstiegskurs. Im Abstiegskampf gibt‘s für Lichtenberg und den TSV keine Punkte.

Der TSV Hallendorf ist und bleibt auf Kurs: Der Aufstiegsaspirant der Fußball-Nordharzliga (Staffel 2) ließ gegen die Reserve des KSV Vahdet Salzgitter nichts anbrennen und gewann mit 6:1. Für die Kellerkinder MTV Lichtenberg und TSV Salzgitter setzte es derweil Niederlagen, beide Teams treten auf der Stelle.

TSV Hallendorf – KSV Vahdet Salzgitter II 6:1 (4:1). Tore: 1:0 Liehr (19.), 2:0, 4:1 Mazreku (22., 45.+1), 2:1 Alagöz (31.), 3:1, 5:1 Kanaan (37., 66.), 6:1 Abdulhak (90.).

Der Tabellenzweite dominierte die Partie von Beginn an und ließ den Gästen wenig Raum zur Entfaltung. Devin Liehr legte aus 18 Metern vor, Jetmir Mazreku verwertete kurze Zeit später eine Flanke zum 2:0. Eine Unachtsamkeit in der TSV-Abwehr führte zum Anschlusstreffer, die Freude der Gäste darüber währte allerdings nicht lange: Liehr bediente nach einem Solo Hussein Kanaan, der den alten Abstand wiederherstellte. Und es kam noch besser für den TSV: Mazreku legte in der Nachspielzeit das 4:1 nach. Ein Ergebnis, das den Kräfteverhältnissen entsprach.

Kanaan sollte sich nach der Pause ebenfalls ein zweites Mal in die Torschützenliste eintragen. Er nutzte das zu zaghafte Zweikampfverhalten der KSV-Abwehr um Elas Seferovic und Sahin Temizyürek, umspielte das Duo und erzielte das 5:1. Dass der eingewechselte Mohammad Abdulhak freistehend vor KSV-Keeper Emre Polat, der zur Ecke klärte, das halbe Dutzend noch nicht voll machte, war zu verschmerzen. Das holte er schließlich in der Schlussminute selbst nach, nachdem er sich gegen Vahdets Cenk Üstbas durchgesetzt hatte.

„Wir haben das Spiel bestimmt“, brachte es TSV-Trainer Gökcin Özgür auf den Punkt. „Ich bin mit den Leistungen meiner Mannschaft seit längerer Zeit zufrieden.“

MTV Lichtenberg – SV Fümmelse 1:4 (1:3). Tore: 0:1 Wohlfart (15.), 0:2 Hartmann (16.), 0:3 Basse (31.), 1:3 Eigentor Hartmann (45.+2), 1:4 Gustedt (90.+2).

Mit großen personellen Probleme gingen die Lichtenberger ins Heimspiel gegen Fümmelse. „Unser Plan war es, erst einmal tief zu stehen“, erklärte MTV-Trainer Lars Sieber. Doch der Plan ging nach hinten los, nach einer guten halben Stunde führten die Gäste bereits mit 3:0. Trotz des Treffers zum 1:3 kurz vor dem Seitenwechsel waren die Hausherren von einem Punktgewinn weit entfernt. Unzufrieden war Sieber mit dem Auftritt seiner Mannschaft dennoch nicht. „Kampf- und Einsatzbereitschaft kann ich ihr nicht absprechen. Aber man merkt es eben, wenn so viele Spieler fehlen. Die Niederlage ist am Ende verdient, aber vielleicht um ein Tor zu hoch ausgefallen.“

TuS Cremlingen – FC Viktoria Thiede 0:5 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Elsner (1., 45.), 0:3 Rozajac (52.), 0:4 Bartz (70.), 0:5 Heckelt (83.).

TSV Salzgitter – BV Germania Wolfenbüttel II 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Scheffer (15.), 0:2 Schütze (65.).

SV GA Gebhardshagen – SG Veltheim/Lucklum 4:3 (3:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Bruder (31., 35., 45.), 3:1 Oula (49.), 3:2 Konneh (56.), 4:2 Findeklee (70.), 4:3 Camara (75./Elfmeter).