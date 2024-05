Lebenstedt. Der Sportclub schlägt Fortuna Lebenstedt durch eine Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte mit 4:2 und feiert den vierten Erfolg in Folge.

Der SC Gitter legt in der Fußball-Bezirksliga 3 einen famosen Schlussspurt hin. Das 4:2 (0:2) bei Fortuna Lebenstedt war bereits der vierte Sieg in Serie. Dabei drehte das Team von Interimstrainer Dustin Günther einen 0:2-Pausenrückstand noch in einen Auswärtserfolg.

„Wir wussten, dass sich der SC Gitter unheimlich schwer tut gegen Mannschaften, die hinten drin stehen. Darum haben wir auf eine Kontertaktik gesetzt“, erklärte Fortuna-Trainer Daniel Reinsch und freute sich, dass seine Taktik in der ersten Halbzeit voll aufging. Nach 18 Minuten führten die Gastgeber bereits mit 2:0. „Und Gitter darf sich auch nicht beschweren, wenn es mit 3:0 in die Pause geht. Aber wir haben es verpasst noch einen Treffer nachzulegen“, so Reinsch.

Geburtstagskind Bjarne Wulf wird bei Fortuna Lebenstedt zur tragischen Figur

In der zweiten Halbzeit drehten sich dann die Spielanteile und Bjarne Wulf wurde zum Unglücksraben bei der Fortuna. „Bjarne hatte am Samstag Geburtstag und ich habe ihm vor dem Spiel gesagt, er soll sich mit einem Treffer belohnen. Dabei meinte ich aber eigentlich, dass er ins gegnerische Tor schießen soll“, kommentierte Reinsch das Eigentor seines Spielers in der 59. Minute. Zehn Minuten später war Wulf auch am Ausgleich der Gäste maßgeblich beteiligt. Bei einem Zweikampf im eigenen Strafraum brachte er Ben Peinemann zu Fall und Maik Neugebauer versenkte den fälligen Strafstoß zum 2:2. Wiederum nur vier Minuten später drehte Dejan Krvavac die Partie komplett zugunsten des Sportclubs.

Der SC Gitter will mit einer Siegesserie in die Sommerpause gehen

„Beim Stand von 2:3 müssen wir einen glasklaren Handelfmeter bekommen, aber der Schiri hat es anders gesehen. So kriegen wir hinten raus noch das 2:4“, erklärte Reinsch und erkannte, dass seiner Mannschaft in der zweiten Halbzeit schlicht die Puste ausgegangen war: „Wir hatten nichts mehr entgegenzusetzen. Das war das dritte Spiel in Folge mit der gleichen Startelf, die Jungs sind einfach platt nach dem Programm der letzten Wochen.“

Gitters Coach Dustin Günther war zufrieden, dass seine Halbzeitansprache gefruchtet hatte: „Ich habe den Jungs gesagt, dass wir nicht so weiter spielen konnten, wie in der ersten Hälfte. Das haben sie dann umgesetzt.“ Ziel des Sportclubs sei es, nun auch noch die letzten drei Spiele der Saison zu gewinnen, um mit einem guten Gefühl in die Sommerpause gehen zu können.

Tore: 1:0 Gauger (9.), 2:0 Eigentor Hellinger (18.), 2:1 Eigentor Wulf (59.), 2:2 Neugebauer (69./Elfmeter), 2:3 Krvavac (73.), 2:4 Rost (90.4).