Clausthal-Zellerfeld. Loraine Eberlein gewinnt in ihrem Jahrgang bei all ihren Starts und kommt in der „Best-Friends“-Staffel mit Jule Freytag auf Platz 3.

Gleich mehrere Aktive des SC Delphin Salzgitter waren kürzlich beim Schwimmfest des TuS Clausthal-Zellerfeld anlässlich der 175-Jahr-Feier im Einsatz. Neben neuen persönlichen Bestzeiten gab es auch einige gute Platzierungen für die Delphine.

Tom Yusong Rebehn aus dem Jahrgang 2014 wurde drei Mal Dritter. Dies gelang ihm in den Disziplinen 100 Meter Brust, 50 Meter Rücken und 50 Meter Freistil. In der Mehrkampfwertung für seinen Jahrgang erreichte er den fünften Platz. Ann-Kathrin Augustin (Jahrgang 2002) holte über 100 Meter Rücken und 100 Meter Freistil den ersten Platz in der offenen Wertung und den vierten Platz in der Mehrkampfwertung. Gina Hellmann (Jahrgang 2009) siegte über 50 und 100 Meter Brust. Drittplatzierte wurde sie über 50 Meter Schmetterling und 50 Meter Freistil. In der Mehrkampfwertung ihres Jahrgangs erreichte sie den vierten Platz.

Jule Freytag (Jahrgang 2008) gewann über 100 Meter Rücken und wurde Drittplatzierte über die doppelte Distanz. In der Mehrkampfwertung wurde sie Sechste. Loraine Eberlein gewann all ihre Einzelstarts und auch die Mehrkampfwertung des Jahrgangs 2007. Über 50 Meter Schmetterling – eine Disziplin, in der sie zuletzt sehr erfolgreich unterwegs war – konnte sie erneut ihre Zeit verbessern. Zusammen mit Freytag schwamm Eberlein in der 4x50 Meter Freistil „Best Friends“-Staffel. Dieser Wettkampf fand außerhalb der regulären Wettkampfwertung statt, da es sich um ein Jubiläumsevent für das Schwimmfest handelte. Freytag und Eberlein schwammen abwechselnd, und daher bestand die Staffel nur aus zwei und nicht wie üblich vier Personen. In 2:22,21 Minuten erreichten die beiden Delphin-Schwimmerinnen den dritten Platz.

jan