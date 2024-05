Lichtenberg/Hallendorf. Die Hallendorfer lassen gegen den TSV Salzgitter beim 3:0 nichts anbrennen, die Viktoria gewinnt mit 3:1 in Lichtenberg.

Die Favoriten haben sich am Mai-Feiertag in den beiden Derbys der Fußball-Nordharzliga 2 durchgesetzt. Der FC Viktoria Thiede eroberte durch den 3:1-Erfolg beim MTV Lichtenberg vorerst Platz 3 in der Tabelle. Zeitgleich verkürzte der Tabellenzweite TSV Hallendorf den Abstand auf Spitzenreiter SV Wendessen durch einen 3:0-Heimsieg gegen den TSV Salzgitter auf vier Punkte. Für den MTV Lichtenberg und den TSV Salzgitter wird die Lage im Tabellenkeller immer bedrohlicher.

MTV Lichtenberg – Viktoria Thiede 1:3 (1:2). Tore: 1:0 Borchers (15.), 1:1 Rozajac (21.), 1:2 Elsner (29.), 1:3 Bartz (69.).

Man merkte beiden Mannschaften die Strapazen der vergangenen Wochen deutlich an. „Das Spiel war sehr statisch und keiner ist mehr gelaufen, als er wirklich musste“, sagte Thiedes Spielertrainer Marvin Pramme nach der Partie offen und ehrlich. „Die Englischen Wochen hinterlassen deutliche Spuren“, ergänzte Pramme. Seine Mannschaft wurde zudem nach einer Viertelstunde kalt erwischt. MTV-Kapitän Daniel Borchers zog aus 30 Metern trocken ab und traf mit seinem Sonntagsschuss zum 1:0 ins Tor. Doch die Viktoria hat sich durch die Erfolge in der Rückrunde Selbstvertrauen erarbeitet. „Wir wissen inzwischen, was wir können und haben das dann auch gezeigt“, so Pramme. Merim Rozajac und Jan Elsner drehten die Partie mit einem Doppelschlag in der 21. und 29. Minute. Nico Bartz machte in der 69. Minute den Deckel auf die Partie.

TSV Hallendorf – TSV Salzgitter 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Güngör (5.), 2:0 Haci Emre Kaya (79.), 3:0 Liehr (88.). Bes.: David Tas verschießt Elfmeter (85., TSV Salzgitter).

Ein frühes Tor, zweite späte Treffer und dazwischen sehr viel Leerlauf. Das TSV-Duell war kein Leckerbissen für die Zuschauer. Während die Gastgeber nach dem 1:0 durch Berdan Güngör in der 5. Minute nicht mehr gemacht haben, als nötig war, trauerten die Gäste einer möglichen Überraschung hinterher. „Hallendorf war heute absolut schlagbar. Aber der sehr frühe Rückstand hat uns weh getan. Leider haben wir es nicht verstanden, den Gegner richtig unter Druck zu setzen“, sagte Gästecoach Yasin Bayrakdar nach der Partie. In der Schlussphase machte seine Mannschaft hinten auf und kassierte in der 79. Minute das 0:2. „Danach hatten wir sogar noch einen Elfmeter, aber der ging an den Pfosten. Das ist symptomatisch in unserer derzeitigen Situation“, sagte Bayrakdar. Sein Gegenüber, Hallendorfs Trainer Gökcin Özgür, war am Ende froh über die drei Punkte: „Wir haben keine gute Leistung gezeigt. Aber unsere Personalsituation lässt derzeit auch nicht viel zu.“