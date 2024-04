Salzgitter-Bad. Der Tischtennis-Regionalligist SV Union Salzgitter schließt die Saison mit einem 6:4-Sieg bei Bledeln und einem 5:5 zu Hause gegen Siek ab.

„Das ist uns noch nie gelungen“, freute sich Peter Scheer, Abteilungsleiter des Tischtennis-Regionalligisten SV Union Salzgitter. Die Unioner sicherten sich am letzten Doppelspieltag der Saison die Vizemeisterschaft, die nicht weniger als den größten Erfolg der Vereinsgeschichte darstellt.

MTV Eintracht Bledeln – SV Union Salzgitter 4:6. Trotz der Rückendeckung von rund 170 Eintracht-Fans gelang es den Salzstädtern, die Punkte mit nach Hause zu nehmen. Die Hausherren machten der Union das Leben lange Zeit schwer, doch am Ende durfte der Tabellenzweite jubeln. Eusebio Vos und Nils Schulze setzten sich nach einem 6:11 im ersten Satz gegen Leon Hintze und Michael Khan mit 3:1 durch und sorgten so für die Salzgitteraner Führung. Im zweiten Doppel verkauften sich Agnius Kacerauskas/Felix Wilke gegen Sören Dreier und Kevin Matthias zwar bis zum 2:2 teuer, aber im Entscheidungssatz wurden sie von den Top-Youngstern beim 0:11 regelrecht zermalmt.

Trotz seiner besten Saisonleistung zog Kacerauskas gegen den Jugend-Bundeskaderspieler Dreier auch im Einzel mit 2:3 den Kürzeren. Vos bezwang Matthias glatt in drei Sätzen. Pari endete auch der Kräftevergleich im unteren Abschnitt, wo Felix Wilke dem variablen Abwehrspieler Hintze im fünften Satz zu wenig entgegenzusetzen hatte. „Leon hat ewig gedreht. Felix wusste nicht, ob er die glatte schwarze Seite oder die rote Noppe einsetzte“, klärte Union-Abteilungsleiter Peter Scheer auf. Dafür blieb Schulze trotz der Hexen-Kessel-Atmosphäre gegen Orhan gleich zweimal in den Verlängerungen erfolgreich und gewann mit 3:1.

Einen wahren Leckerbissen kredenzten Vos und Dreier im Duell der an 1 gesetzten. Letztendlich behielt der Salzgitteraner mit einem 11:9 im fünften Satz die Oberhand. Und Schulze bewies einmal mehr, dass ihm Defensivspieler wie Hintze liegen (3:0). Für den gelungenen Schlusspunkt sorgte der nervenstarke Wilke gegen Orhan. Somit gewann der SV Union nach über drei Stunden mit 6:4. „Nach holprigem Auftakt haben wir uns durchgesetzt, aber wir hätten uns über ein Remis nicht beschweren dürfen“, resümierte Union-Chef Scheer.

SV Union Salzgitter – SV Siek 5:5. Bei seiner Abschiedsvorstellung vor 80 begeisterten Fans präsentierte sich Vos erneut in Bestform und war mit zwei Einzelerfolgen sowie einem Doppelpunkt an der Seite von Schulze maßgeblich am Remis der Sölter beteiligt. Dabei hatte das Union-Duo gegen den alten Bundesliga-Fuchs Matthias Bluhm und Youngster Laurin Struß zweimal in die Verlängerung gehen müssen. Kurzen Prozess machte der künftige Drittliga-Spieler Vos allerdings mit Mulid Kushov. Dem früheren russischen Spitzenspieler erteilte er ebenso eine Lektion wie Ex-Senioren-Weltmeister Yansheng Wang. „Wang wollte sich unbedingt revanchieren, aber das ging schief“, urteilte Scheer.

Positive Akzente setzten noch Schulze und Kacerauskas, der beim Oberligisten MTV Jever kurzfristig eine neue Anlaufstelle gefunden hat. Der Litauer freute sich nach längerer Durststrecke über den 3:1-Sieg gegen Kushov, während sich Schulze gegen Bluhm 3:2 behauptete. Die drei Sieker Oldies können sich für das Remis bei Laurin Struß (17) bedanken, der Schulze und Wilke jeweils 11:9 im Finaldurchgang bezwang.