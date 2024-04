Salzgitter. In der Fußball-Bezirksliga 3 reicht dem SC Gitter eine gute Halbzeit, um den abstiegsbedrohten FC Blau-Gelb Asse mit 3:1 zu bezwingen.

Da ist der SC Gitter nochmal mit einem blauen Auge davongekommen: Gegen den abstiegsbedrohten FC Blau-Gelb Asse bekleckerte sich der Fußball-Bezirksligist nicht mit Ruhm und gewann nach Halbzeitrückstand noch mit 3:1. Etwas Zählbares verpasste dafür der TSV Üfingen gegen den Tabellennachbarn SV Fortuna Lebenstedt.

SC Gitter – FC Blau-Gelb Asse 3:1 (0:1). Tore: 0:1 Knoblauch (24.), 1:1 Neugebauer (47., FE), 2:1 E. Jaschkowitz (49.), 3:1 Rost (73.).

Im zweiten Spiel nach der Trennung von Coach Nico Nödler kam der SC zunächst nicht richtig in Fahrt. Die Gäste aus dem Kreis Wolfenbüttel stellten die Räume im Mittelfeld gekonnt zu, so dass die Hausherren kaum gefährlich nach vorne kamen. Der erste wirksame Angriff der Blau-Gelben brachte dann auch sofort die 1:0-Führung. Einen Lattenabpraller versenkte Jonas Knoblauch im Nachschuss.

Der SC Gitter (in Blau Samuil Kafelov) drehte nach der Pause auf. © regios24 | Günter Schacht

Ganz anders war die Körpersprache jedoch in den zweiten 45 Minuten: Die Gastgeber rissen das Spiel nun an sich, und drehten das Spiel in nicht einmal fünf Minuten. Erst hatte Maik Neugebauer per Strafstoß ausgeglichen und nur kurz darauf hatte Erik Jaschkowitz das Ruder komplett herumgerissen. Mit der Führung im Rücken spielte Gitter nun befreiter auf, das Kombinationsspiel lief wesentlich besser als noch in der ersten Hälfte. Lediglich die Torausbeute passte noch nicht ganz. Mit dem Treffer zum 3:1 durch Jannis Rost war die Partie jedoch entschieden (73.).

„Man merkt uns die vielen Englischen Wochen an“, meinte Gitters spielender Trainer Dustin Günther. „Erst nach der Pause haben wir eine andere Körpersprache gezeigt. Das Spiel lief flüssiger und gefährlicher in Richtung Gästetor“, stellte er nach Spielende zufrieden fest.

TSV Üfingen – SV Fortuna Lebenstedt 2:3 (1:2). Tore: 0:1 Gauger (12.), 1:1 Kamann (28.), 1:2 Lora-Moreno (45.+2), 1:3 Liebig (49.), 2:3 Richter (64.). Gelb-Rot: Wulf (79., Fortuna).

Im Duell der Tabellennachbarn hielten die personell arg angeschlagenen Üfinger zwar gut mit, letztendlich standen sie jedoch mit leeren Händen da. „Ich kann aber niemandem einen Vorwurf machen. Wir haben mit einigen Aushilfen aus unserer Reserve und von den Altherren gespielt. Es hat wirklich jeder alles gegeben, das Engagement war super“, befand TSV-Coach Frank Leitermann.

Die Partie hatte aus Sicht der Hausherren alles andere als optimal begonnen, bereits in der 12. Minute sorgte Lennart Gauger für die kalte Üfinger Dusche und die Gästeführung. Der TSV ließ sich davon jedoch nicht unterbekommen und glich durch Lukas Kamann aus (28.). Quasi mit dem Pausenpfiff sorgte Raul Lora-Moreno jedoch für die erneute Lebenstedter Führung.

Spannend blieb es auch nach der Pause: Nach Rock Liebigs Treffer zum 3:1 für die Fortunen verkürzte Felix Richter erneut. Als die Üfinger dann nach der gelb-roten Karte von Lebenstedts Bjarne Wulf in der Schlussphase in Überzahl waren, drängten sie auf den Ausgleich. Dieser sollte jedoch nicht mehr fallen, die Gäste nahmen die drei Punkte mit nach Hause.

„Auch wenn wir verloren haben, bin ich mit der Leistung zufrieden“, resümierte Leitermann. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe, in dem uns am Ende das Glück gefehlt hat. Sein Gegenüber Daniel Reinsch sprach hingegen von einem verdienten Sieg. „Üfingen hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn wir zwischenzeitlich höher geführt hätten. In Unterzahl wurde es kurz problematisch, aber wir haben hinten standgehalten.“