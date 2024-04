Groß Elbe. Die Bezirksliga-Fußballer des SV Innerstetal setzen sich gegen den MTV Wolfenbüttel II mit 2:1 durch. Lorenz Tillig trifft doppelt.

Knapper Erfolg für die Bezirksliga-Fußballer des SV Innerstetal: Im Heimspiel gegen den MTV Wolfenbüttel II setzte sich die Mannschaft von SVI-Trainer Frank Dierling trotz eines frühen Gegentreffers mit 2:1 (2:1) durch.

Die Hausherren gaben in der Anfangsphase das Mittelfeld freiwillig preis. Die Lessingstädter hatten dadurch jede Menge Ballbesitz, ohne jedoch zwingend zu werden. Doch in der 14. Minute dann der Schock für die Innerstetaler: Nach einem Freistoß sorgte Florian Feldmann per Kopf für die Wolfenbütteler Führung. „Die Zuteilung stimmte nicht“, stellte SVI-Trainer Dierling nach der Situation fest.

Sein Team zeigte jedoch eine starke Reaktion: Das schnelle Konterspiel der Heimelf über Jonas Ohlendorf und Luca Rosowski belohnte Lorenz Tillig mit dem trockenen Abschluss zum 1:1-Ausgleich. Drei Minuten später nickte Tillig einen Eckball von Sean Siemers völlig freistehend zur 2:1-Führung ein. Einen Bärendienst erwies dann MTV-Stürmer Philipp Grötschel seinem Team, indem er noch vor der Pause mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde (41.).

Die Überzahl konnte der Gastgeber nicht zu einem weiteren Vorteil nutzen. Lediglich einen Lattenknaller von Tillig konnte der SVI noch für sich verbuchen. Gefährdet war der Sieg jedoch nicht, da der MTV-Reserve in Unterzahl nicht mehr viel einfiel. „Ich hätte mir aber nach der Pause etwas mehr Ballbesitz gewünscht. Die Leistung war in Ordnung“, so Dierling.

Tore: 0:1 Feldmann (14.), 1:1, 2:1 Tillig (17., 20.).

Gelb-Rot: Grötschel (41., MTV II).

gs