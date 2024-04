Salzgitter/Remlingen. Nach zuletzt fünf Spielen ohne „Dreier“ feiert die Mannschaft von Trainer Veysel Polat einen 2:1-Erfolg beim FC Blau-Gelb Asse.

Emotionale Momente vor, Glücksgefühle nach der Partie: Das Nachholspiel der Fußball-Bezirksliga 3 beim FC Blau-Gelb Asse war aus Sicht des KSV Vahdet Salzgitter eine rundum gelungene Sache. Das Team von Coach Veysel Polat beendete mit einem 2:1 (2:0)-Erfolg seine Durststrecke von zuletzt fünf sieglosen Begegnungen. „Endlich mal! Das tut mir und der Mannschaft gut“, betonte der Vahdet-Trainer.

Doch wie gesagt: Schon vor dem Anpfiff wurde es emotional für die Gäste. Denn: Erstmals nach anderthalbjähriger Pause – aufgrund einer schweren Krankheit – stand Abdülbaki Hot wieder im Aufgebot des KSV Vahdet und bekam von den Hausherren einen Ball mit Unterschriften, einen Strauß Blumen sowie Schokolade geschenkt. „Das hat uns wirklich berührt. Einige Spieler von uns standen mit Tränen in den Augen da. Respekt, dass der FC Blau-Gelb Asse so detailreich an uns gedacht hat“, hob Polat die Geste der Gastgeber hervor.

So gerührt die Salzgitteraner auch waren: Sie starteten hochkonzentriert in die Partie. „Wir haben in der ersten Halbzeit genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten“, freute sich der Gästecoach über die beiden Treffer von Sadik Balikci (9., 44.) zur 2:0-Pausenführung. „Wir hätten aber auch 3:0 oder 4:0 führen können.“ In puncto Wille und Leidenschaft hatte Polat „eine klare Reaktion“ im Vergleich zum 0:3 in Adersheim gesehen.

Nach dem Seitenwechsel sei seine Mannschaft dann – nach dem ersten Fehler, der „dieses Mal unbestraft blieb“ – jedoch in alte Muster verfallen. „Es wurde zu einer Zitterpartie“, sagte Polat, der sich aber auf seinen Schlussmann Andreas Pogrzeba verlassen durfte. „Er hat zweimal Weltklasse gehalten“, lobte er seinen Keeper, der sich in Minute 85 zumindest einmal geschlagen geben musste. „Wir haben es vorher aber auch verpasst, den Deckel endgültig draufzumachen.“

Tore: 0:1, 0:2 Balikci (9., 44.), 1:2 Knoblauch (85.).