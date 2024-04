Salzgitter. MTV Lichtenberg wehrt sich tapfer beim 0:3 gegen Spitzenreiter Wendessen. Verfolger Hallendorf kommt kampflos zu Punkten.

Eklat in der Fußball-Nordharzliga! Kurz vor Schluss der Partie SV Fümmelse gegen FC Viktoria Thiede kam es hinter dem Rücken des Schiedsrichters zu einer heftigen Rangelei zwischen den beiden Teams. Am Ende gewann Thiede das Spiel mit 2:1. In einer weiteren Partie setzte sich der Spitzenreiter SV Wendessen beim MTV Lichtenberg mit 3:0 durch. Die Begegnung zwischen dem TSV Hallendorf und TuS Cremlingen wurde mit 5:0 und drei Punkten für Hallendorf gewertet, da die Gäste nicht angetreten sind.

SV Fümmelse – FC Viktoria Thiede 1:2 (0:0). Tore: 0:1 Bartz (60.), 1:1 T. Wohlfart (81.), 1:2 Schmidt (84.).

Überschattet wurde das Punktspiel durch eine handfeste Rangelei in der 86. Minute. Thiedes Spielertrainer Marvin Pramme schilderte die Szene wie folgt. „Wir haben gerade einen Konter gefahren, als hinter dem Rücken des Schiedsrichters – es gibt ja leider keine Linienrichter in der Liga – ein Fümmelser Spieler unseren Spieler mit der Hand ins Gesicht fährt und ihn wegschubst. Der wiederum reagiert mit einem Fußtritt, und es drohte zu eskalieren.“ Die beiden „Sünder“ erhielten für die unsportliche Aktion lediglich jeweils eine gelbe Karte. „Mit einem Linienrichter wäre die Situation sicherlich besser zu beurteilen gewesen.“

Zum Spiel: Es entwickelte sich von Beginn an eine sehr hitzige Partie mit vielen Nickligkeiten auf beiden Seiten. Thiedes Coach Pramme bemängelte unter anderem den doch recht kleinen und sehr unebenen Platz der Hausherren. „Da ist keine normale Partie möglich“, ärgerte sich der Spielertrainer über das unschön anzusehende Spiel. Man habe es immer wieder mit langen Bällen versucht, doch die Kürze des Platzes ließ das kaum zu.

In dem zerfahrenen Spiel mit wenigen Höhepunkten gab es viele Zweikämpfe. Am Ende hatte Thiede das Glück des Tüchtigen und setzte sich knapp durch. Die unsportliche Verhaltensweise in der Schlussphase werde intern aufgearbeitet, wie Marvin Pramme ankündigte.

MTV Lichtenberg – SV Wendessen 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Gos (43.), 0:2 Karkowski (65.), 0:3 Fakhreldine (70.).

Die Hausherren standen gleich von Beginn an tief und bereiteten dem Spitzenreiter so doch einige Probleme. Wendessen schaffte es bis zur 43. Minute nicht, ein vernünftiges Spiel aufzuziehen. Doch dann gingen die Gäste glücklich mit 1:0 in Führung. Der Schuss von Pascal Gos flutschte einem Verteidiger und dem Torwart Timon Ochs durch die Beine und fand so den Weg ins Tor. „Wir waren gut im Spiel und haben uns teuer verkauft“, bilanzierte MTV-Trainer Till Hockmann. Selbst der Gegner bescheinigte den Lichtenbergern ein gutes Spiel. „Wir können uns nichts vorwerfen“, fuhr der MTV-Coach fort.