Innerstetal. Innerstetal verliert beim Tabellenvierten in Bad Harzburg klar mit 0:5, hat aber dennoch einen Grund zur Freude.

Einen Erfolg durfte der SV Innerstetal trotz einer 0:5 (0:1)-Niederlage bei der TSG Bad Harzburg vermelden – einen Erfolg bei der Trainersuche: Mit Timo Rewitz präsentierte der Tabellenzwölfte der Fußball-Bezirksliga 3 einen neuen Trainer, der im Sommer die Nachfolger des scheidenden Coaches Frank Dierling antreten wird.

Zunächst zum Sportlichen: Beim Tabellenvierten lieferten die Gäste vor allem im ersten Durchgang eine ordentliche Leistung ab. „Das war okay“, stellte Dierling zufrieden fest. Zwar geriet der SVI durch Arne Düber nach einer halben Stunde mit 0:1 in Rückstand, hatte bei „1, 2 Kontern“ aber auch seine Chancen. „Die Bad Harzburger waren aber schon besser“, gestand Dierling ein. „Das ist aber auch nicht unsere Kragenweite.“

Nach dem Seitenwechsel war es bis zum 0:3 durch einen Doppelschlag binnen vier Minuten (64., 67.) noch in Ordnung. „Dann gingen aber die Köpfe runter. Zum Schluss waren wir nicht mehr diszipliniert genug“, sagte der SVI-Coach und schob nach: „Es war ein verdienter Sieg, der am Ende zwei Tore zu hoch ausgefallen ist. Aber unser Fokus liegt auf Mittwoch.“ Dann steht das Derby gegen den TSV Üfingen an, der in der neuen Saison von Frank Dierling trainiert wird.

Seinen Nachfolger beim SVI traf Dierling nicht nur am Freitag, um sich auszutauschen, sondern kennt ihn auch aus Spielen gegeneinander. „Er hat Lust, ist mit Herz und Liebe dabei – ein echter Sportsmann“, sagte Dierling über den 37-jährigen Timo Rewitz, der bis vor zwei Jahren noch den SV Neiletal trainierte. „Er übernimmt eine intakte Truppe“, erklärte Dierling.

Vor rund vier Wochen hatte Dierling dem Verein seinen Rückzug im Sommer mitgeteilt, woraufhin der SVI „ein Suchprofil und eine lange Liste mit möglichen Kandidaten erstellt hatte“, schilderte Fußballobmann Timo Hirsch: „Wir waren uns schnell einig, dass wir uns nach einem jüngeren Trainer umschauen wollten, der frischen Wind in die Mannschaft bringt und zu unserem Verein passt.“ Mit Timo Rewitz sei ein möglicher Kandidat schnell auserkoren worden, „für den wir scheinbar genau das passende Trainerprofil erstellt hatten“, wie schon das erste Gespräch zeigte. „Wir waren begeistert von Timos Vorstellungen, Ambitionen und seiner Motivation“, verdeutlichte Hirsch: „Nach einer Woche Bedenkzeit waren wir uns dann einig und konnten Timo für unsere Mannschaft als Trainer gewinnen.“ Zudem freut sich der SVI, dass Jonas Ohlendorf zukünftig den Co-Trainer-Posten übernehmen wird.

Tore: 1:0 Düber (30.), 2:0 Schubert (64.), 3:0, 4:0 Schaare (67., 76.), 5:0 Rickenstorf (88.).