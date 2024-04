Salzgitter. Sowohl der SC Gitter als auch der VfL Salder und Fortuna Lebenstedt bleiben in der Fußball-Bezirksliga ohne etwas Zählbares zurück.

Ein Salzgitteraner Trio blieb ohne etwas Zählbares: Am 27. Spieltag der Fußball-Bezirksliga 3 mussten sowohl der SC Gitter als auch der VfL Salder Auswärtsniederlagen hinnehmen. Auch der SV Fortuna Lebenstedt stand mit leeren Händen da, er unterlag zu Hause der SG Roklum-Winnigstedt mit 1:2.

VfL Oker – SC Gitter 4:2 (1:0). Tore: 1:0 Gemici (13.), 1:1 Peinemann (55.), 1:2 Günther (65.), 2:2 Musa (66.), 3:2 Tozlu (71.), 4:2 Sevim (82.).

„Es war eine Niederlage der Kategorie unglücklich“, fand Gitters Spieler Jens Jaschkowitz. Schnell lagen er und seine Truppe zurück, zu allem Überfluss verletzte sich Keeper Thorben Hoffmann am Auge und musste zur Pause ausgewechselt werden. „Trotzdem haben wir uns zurückgekämpft und das Spiel gedreht“, berichtete Jaschkowitz. Die Freude hielt allerdings nicht lange an, denn nur Sekunden nach dem 2:1 musste sein Team den Ausgleich hinnehmen. In der Folge drehten die Gastgeber das Spiel komplett zu ihren Gunsten. „Wir haben zwei wirklich sehr ärgerliche Gegentore bekommen“, meinte Jaschkowitz, der einer Vielzahl an vergebenen Chancen im ersten Durchgang hinterhertrauerte.

MTV Wolfenbüttel II – VfL Salder 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Jovanovic (27.), 1:1 Goes (48.), 2:1 Kara (64.), 3:1 Thiele (89.).

Nach den jüngsten Siegen über den KSV Vahdet Salzgitter (4:2) und den SC Gitter (3:1) verschaffte sich der VfL ordentlich Oberwasser im Abstiegskampf. Bei der Wolfenbütteler Reserve gab es nun jedoch einen Rückschlag. Trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs kurz nach dem Seitenwechsel musste sich Salder mit 1:3 geschlagen geben. Durch die Erfolge des SC Harlingerode (1:0 bei Blau-Gelb Asse) und der SG Roklum-Winnigstedt (2:1 in Lebenstedt) ist im Tabellenkeller alles noch einmal enger zusammengerückt.

SV Fortuna Lebenstedt – SG Roklum-Winnigstedt 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Schulze (19.), 1:1 Lora-Moreno (54.), 1:2 Grabowski (86.). Rot: Yalcin (90.+2, SV).

Die eigenen Chancen nicht genutzt und hinten schlecht verteidigt, das beschreibt die Partie der Fortunen ziemlich genau. „Wir haben in den entscheidenden Momenten einfach gepennt“, ärgerte sich Lebenstedts Trainer Daniel Reinsch. Die Gäste waren nach nicht einmal 20 Minuten in Führung gegangen, zwar gelang Raul Lora-Moreno der zwischenzeitliche Ausgleich, doch in der Schlussphase gingen die Roklumer erneut in Führung. „Davor hatten wir zahlreiche Möglichkeiten, die wir nicht genutzt haben. Wir haben oft die falschen Entscheidungen getroffen“, monierte Reinsch, der anmerkte: „Am Ende hat sich Roklum den Sieg verdient, für uns war es ein gebrauchter Tag.“

wit