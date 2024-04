Gebhardshagen. Der SV Glück-Auf setzt sich mit 1:0 gegen den SC Gitter II durch. Die Gäste verzweifeln am Schlussmann der Hausherren.

Mehr Möglichkeiten – keine Treffer: In der Fußball-Nordharzliga nutzte die Reserve des SC Gitter ihr Chancenplus nicht und verlor beim SV Glück-Auf Gebhardshagen knapp mit 0:1 (0:0). Das Tor des Tages erzielte Robin Schulle in der Schlussviertelstunde.

Läuferisch anspruchsvoll starteten beiden Mannschaften in das Spiel. Die Gastgeber liefen Gitter früh an, pressten bereits im Mittelfeld die ballführenden Spieler und zwangen die Südstädter so zu langen Bällen. Ein Mittel, das nicht zwingend erfolglos war. Gitters Stürmer Torben Gabrielson versuchte es erst aus kurzer Distanz und später per Direktannahme. Beide Male hatte er jedoch gegen Knappen-Keeper Niklas Voß das Nachsehen (15., 28.). Glück für das Team von Gitters Trainer Michel Weber in der Folge: Eine missglückte Kopfballabwehr köpfte Gästeverteidiger Steven Borrmann gegen den eigenen Pfosten (32). Allein vor Torhüter Niklas Voß vergab kurz vor der Pause Gitters Stürmer Gabrielson erneut die Führungschance (39.)

Kurz nach Wiederanpfiff parierte SC-Keeper Holger Künnecke den platzierten Schuss von Max-Marius Rietzler mit einer sehenswerten Flugeinlage (51.). Danach versuchte sich Gitters Benjamin Cuda mit einem Torabschluss, blieb aber ebenfalls gegen Gebhardshagens Schlussmann erfolglos (55.). Die überdurchschnittliche Leistung krönte Niklas Voß, als vor ihm alleinstehend Gitters Eddie Krämer auftauchte, und Voß mit seiner Fußabwehr einen Gegentreffer verhinderte (68.).

Nach einem Foul von Gitters Steven Borrmann an Lennard Bruder vor dem Strafraum verwandelte Glück-Auf-Kapitän Robin Schulle den Freistoß direkt zum doch überraschenden 1:0-Führungstreffer der Gastgeber (77.). „Wenn Niklas Voß nicht so Weltklasse gehalten hätte, hätten wir heute bei den Torchancen verloren“, war sich Glück-Auf-Trainer Timo Kleiner sicher. Auf wenig Gegenliebe stieß indes die Chancenverwertung bei SC-Coach Michael Weber. „Bevor wir ein Tor kassieren, müssen wir schon deutlich führen“, meinte Weber.

Tor: 1:0 Schulle (77.).