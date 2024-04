Gifhorn/Braunschweig. Die U19-Kicker unterliegen mit 0:4 beim MTV. Für die U17 setzt es beim Spitzenreiter sogar eine zweistellige Niederlage.

Lediglich einen Punkt brachten die Jugendfußball-Mannschaften des SCU SalzGitter von ihren Auswärtsauftritten auf Bezirksebene mit. Die U15-Junioren ergatterten mit einem 3:3-Remis bei FT Braunschweig II in der Bezirksliga diesen einen Zähler. Für die beiden älteren SCU-Jahrgänge haben sich die Fahrten zum MTV Gifhorn indes nicht gelohnt, es gab herbe Niederlagen in der Mühlenstadt.

Landesliga

U19: MTV Gifhorn – SCU SalzGitter 4:0 (2:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Biermann (10., 15., 75.), 4:0 Polat (85.).

Der Knipser des MTV, Tim Biermann, hatte in der Anfangsphase das Näschen für ungereimte Aktionen in der Abwehr des Gastes. Die Schützlinge von SCU-Trainer Sebastian Hiebsch luden Biermann förmlich zum Doppelpack ein. 50 Minuten spielte der SCU dann gut mit. Doch mit seinem dritten Tor zog Biermann den Gästen den Stecker. „Wir haben den 1:2-Anschlusstreffer zum weiteren Aufschwung nach der Pause nicht geschafft“, stellte Co-Trainer Marco Cordes nach der Rückkehr fest.

U17: MTV Gifhorn – SCU SalzGitter 10:0 (4:0). Tore: 1:0 (3.), 2:0 (6.), 3:0 (38.), 4:0 (40.+2), 5:0 (43.), 6:0 (47.), 7:0 (48.), 8:0 Eigentor (52.), 9:0 (72.), 10:0 (77.).

Der Spitzenreiter überrollte die Gäste in beiden Spielhälften schon in der Anfangsphase. „Wir waren ab dem Anpfiff nicht da. Wir haben nach den ersten drei Standardtoren des MTV die Köpfe hängen lassen. Das Spiel haken wir schnell ab“, bilanzierte SCU-Trainer Crispin Teuber den mutlosen Auftritt seiner Mannschaft.

Bezirksliga

U15: Freie Turner Braunschweig II – SCU SalzGitter 3:3 (3:2). Tore: 0:1 Yassine Ali (12.), 1:1, 2:1 German Camacho (24., 25.), 2:2 Knierim (30.), 3:2 Schmid (33., FE), 3:3 Kusch (63.).

Der Auftakt lief für den Tabellenführer aus Salzgitter-Bad durch das Führungstor von Yassine Ali nach Wunsch. Schwache fünf Minuten nutzte Daniel German Camacho mit einem Doppelpack innerhalb von 100 Sekunden zur 2:1-Führung für die Turner. Der SCU antwortete mit dem 2:2-Ausgleich von Levin Knierim fünf Minuten später. Einen Foulstrafstoß setzten die Turner zur 3:2-Halbzeitführung in die Maschen. Nach der Pause nahm der SCU das Heft in die Hand. Jannis Kusch fand sieben Minuten vor Ultimo nach zahlreichen Fehlversuchen das Loch in der Turner-Abwehr zum 3:3-Ausgleich. „Die ersten Punktverluste werfen uns nicht aus der Bahn. Der Mitkonkurrent TSV Lamme hat ebenfalls gepatzt“, tröstete SCU-Trainer Lennard Teuber seine Truppe.