Bevor der VfL Salder II und der TSV Üfingen II am Sonntag ab 12.45 Uhr im direkten Duell in der 1. Fußball-Nordharzklasse aufeinandertreffen, haben sich beide Teams in ihren Nachholspielen am Donnerstag schon einmal warmgeschossen. Der VfL schlug Germania Bleckenstedt II mit 4:1, der TSV zwang Victoria Heerte gar mit 5:1 in die Knie.

FC Germania Bleckenstedt II – VfL Salder II 1:4 (1:3). Tore: 0:1 Goes (18.), 1:1 Zimmermann (27.), 1:2 Ney (35.), 1:3 C. Schwarzburger (39.), 1:4 Goes (58.).

Anders als beim 7:2-Kantersieg am Dienstag gegen den AKV Salzgitter, traten die Bleckenstedter diesmal ohne Unterstützung aus der ersten Mannschaft an. Diese erhielt hingegen der VfL in Person von Leander Goes, der normalerweise in der Bezirksliga kickt. Und Goes machte mit zwei Treffern – zum 1:0 und zum 4:1-Endstand – am Ende auch den Unterschied in einem fair geführten Spiel. Es war der fünfte Erfolg in Serie für die Salderaner Reserve.

Victoria Heerte – TSV Üfingen II 1:5 (0:2). Tore: 0:1 Eigentor Fricke (5.), 0:2 Girr (31.), 0:3, 0:4 Wohlgemuth (60., 64.), 1:4 Brackmann (66.), 1:5 Wohlgemuth (87./Elfmeter).

Manuel Brackmann verhinderte mit seinem Treffer zum 1:4 den lupenreinen Hattrick von Üfingens Moritz Wohlgemuth.

mh