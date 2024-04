Salzgitter. Innerstetal siegt beim FC Blau-Gelb Asse trotz langer Unterzahl mit 3:1. Der SC schlägt Roklum 4:1. Üfingen spielt 2:2 in Harlingerode.

Der SV Innerstetal hat einen enorm wichtigen Sieg im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga 3 eingefahren. Das Team von Trainer Frank Dierling siegte am Mittwochabend bei Konkurrent Blau-Gelb Asse verdient mit 3:1 und das, obwohl der SVI 75 Minuten in Unterzahl agieren musste. Der SC Gitter hat eine gute Reaktion auf die jüngsten zwei Pflichtspielniederlagen gezeigt und die SG Roklum-Winnigstedt mit 4:1 auf die Heimreise geschickt. Der TSV Üfingen kam bei Abstiegskandidat Harlingerode nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus.

FC Blau-Gelb Asse – SV Innerstetal 1:3 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 Rosowski (40., 71.), 0:3 Tillig (76.), 1:3 Knoblauch (85.). Bes.: Rote Karte Benedikt Richter (17., SVI).

Großes Lob gab es von Trainer Frank Dierling an seine Mannschaft. „Die Jungs haben die langen Unterzahl durch eine enorme Laufleistung hervorragend kompensiert.“ Nach zwei verpassten Chancen in der Anfangsphase durch Jonas Ohlendorf und Benedikt Richter konnte sich Letztgenannter in der 17. Minute nur mit einer Notbremse helfen und flog folgerichtig vom Platz. Dass später auch noch Ohlendorf seine 5. gelbe Karte sah, war ein zweiter Wehrmutstropfen in einer ansonsten starken Partie. Zweimal Luca Rosowski und Lorenz Tillig schossen den verdienten Auswärtserfolg heraus.

SC Gitter – SG Roklum/Winnigstedt 4:1 (3:0). Tore: 1:0 Rost (16.), 2:0, 3:0 Erik Jaschkowitz (27., 45.), 4:0 Günther (54.), 4:1 Stahlmann (87.).

Der Sportclub gab von Beginn an richtig Gas und betrieb in der Anfangsphase Chancenwucher. Jannis Rost (3. und 7. Minute), Dustin Günther (4.) und Tim Behre (15.) nutzten ihre klaren Möglichkeiten nicht. Erst Stürmer Rost fand mit seinem Knaller von der Strafraumgrenze den Weg zur 1:0-Führung (16.). Der Sturmlauf in Richtung SG-Torhüter Stefan Meier ging danach unaufhörlich weiter. Die Gäste konnten sich von dem Dauerdruck nicht befreien. Erik Jaschkowitz sorgte mit seinem Doppelpack für die verdiente 3:0-Pausenführung. „Wir betreiben Schindluder mit unseren Chancen. Es fehlt die Ruhe beim Torabschluss“, bemängelte SC-Trainer Nico Nödler zur Pause die Torausbeute. Im zweiten Spielabschnitt änderte sich der Spielverlauf nicht. Lediglich Dustin Günther behielt einmal den Überblick im Strafraum und schob zum 4:0 ein. SC-Trainer Nödler wechselte dann mächtig durch. Der eingewechselte A-Junioren Torhüter Finnley Krause kassierte durch einen Sonntagsschuss das unhaltbare Gegentor (87.).

SC 18 Harlingerode – TSV Üfingen 2:2 (1:1). Tore: 0:1 Lüer (3.), 1:1 Bornecke (16.), 2:1 Lüddemann (50.), 2:2 Kamann (63.).

TSV-Trainer Frank Leitermann war nach der Partie bedient: „Das war hier kein Fußballspiel. Meine Spieler haben mehr am Boden gelegen als gestanden. Dass am Ende nur drei gelbe Karten gezeigt wurden, ist ein Witz.“ Dabei war seine Mannschaft perfekt ins Spiel gestartet und führte früh durch Torjäger Phillip Lüer (3.). Doch die Gastgeber drehten das Spiel kurz nach der Pause. Dass Lukas Kamann in der 63. Minute den Ausgleich erzielte, freute seinen Coach: „Lukas hat sich den Treffer verdient und wir uns den Punkt.“