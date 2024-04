Lebenstedt. Jörg Eberts kommt mit dem schweren Kurs auf der Insel des Salzgittersees am besten klar. Lokalmatador Detlef Werner wird Dritter.

Im Fokus der 14. Salzgitter Island Challenge der Discgolfer standen am vergangenen Wochenende nicht wie üblich die Spielerinnen und Spieler der offenen Klasse. Das Hauptaugenmerk der veranstaltenden „Tee-Timers“ lag diesmal auf den Master-Klassen 40 bis 70. Denn im August 2025 finden die Senioren-Europameisterschaften auf der Insel des Salzgittersees statt und die Island Challenge war das Testturnier für die Großveranstaltung. Passend, dass mit Jörg Eberts aus Greifswald ein Master 40 den anspruchsvollen Parcours am besten beherrschte.

„Wir haben das Niveau des Kurses in diesem Jahr deutlich angehoben und den Vorgaben einer Europameisterschaft angepasst“, erklärte Organisator Andreas Martin. Mit seinem Team hatte er zum Beispiel ein vollkommen neue Bahn entworfen. Diese führte über eine komplett offene Wiese in der Nähe des Hundestrands. „Wir haben den Kurs quasi auf die Wiese gemalt, das stellt dann schon eine gewisse Schwierigkeit dar, da man sich nicht an Bäumen oder Büschen orientieren kann“, sagte Martin. Generell seien viele Bahnen deutlich verengt worden. „Durch die Eingrenzungen der Fairways ist es nicht mehr egal, wohin ich vom Start weg werfe“, erläuterte Martin weiter. Für den neuen Kurs gab es vor allem von den Spezialisten der Master-Klassen ein positives Feedback: „Der Kurs wurde als hart, aber fair bezeichnet.“

Nur vier Spieler der 14. Salzgitter Island Challenge bleiben unter Par

Für die 18 Bahnen durften die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 14. Island Challenge 183 Würfe brauchen, um den Kurs mit Par zu absolvieren. Dies gelang am Ende der zwei Turniertage gerade einmal vier Spielern. Martin Fischer aus Rostock setzte sich in der offenen Klasse überlegen mit 175 Würfen durch und blieb damit acht Würfe unter Par. Auf Platz 2 landete Martin Cronacher (182) vor Tobias Milzetti (184). Die Damen hatten wesentlich größere Probleme mit den höheren Anforderungen. Siegerin Jelena Eberts blieb mit 225 Würfen 42 über Par. Damit landete sie aber mit großem Vorsprung vor Mara Anna Meisel (241) und Stefanie Koch (295).

Besser als Martin Fischer war am Ende lediglich Jörg Eberts bei den Master 40. Er brauchte 174 Würfe und landete knapp vor Jens Erdmann (176). „Es ist gut möglich, dass wir Eberts bei der EM 2025 wieder in Salzgitter begrüßen dürfen“, sagte Organisator Martin. Dies gelte auch für den Flensburger Sascha Goldmann, der mit 185 Würfen die Master-50-Klasse für sich entschied. Auf Platz 3 landete hier der einzige Salzgitteraner Detlef Werner (195). „Seine Chancen auf die EM sind allerdings eher gering“, so Martin.