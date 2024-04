Ringelheim. Der frühere Fußball-Torjäger und Meistertrainer Erich Schneider stirbt im Alter von 75 Jahren.

Die Fußballer des Altkreises Salzgitter und speziell die des SV Union Salzgitter, des STV Ringelheim sowie des SC Gitter trauern um Erich Schneider. Im Alter von 75 Jahren ist der Stürmer, Trainer und Familienvater nach einem tragischen Haushaltsunfall im Krankenhaus verstorben.

Erich Schneider war erfolgreicher Jugendfußballer des SV Union Salzgitter. Der Torjäger der A-Jugend-Mannschaft war 1966 Garant für den Gewinn der norddeutschen Meisterschaft mit einem 3:2-Erfolg über den Hamburger SV im Endspiel im Lübecker Lohmühlestadion. Mit einem Doppelpack in der 74. und 78. Minute sicherte Schneider den Sieg des Underdogs aus Salzgitter.

Es folgte der nahtlose Übergang in das Oberligateam des SV Union Salzgitter. Die stärkste Spielzeit in der damaligen dritten Liga spielte der Mittelstürmer in der Saison 1980/81. Union belegte hinter dem FC St. Pauli und Werder Bremen (Amateure) den dritten Platz. Der schlitzohrige Angreifer sicherte sich damals mit 29 Treffern die Torjägerkanone vor Siegfried Reich (VfL Wolfsburg).

Nach der Beendigung seiner aktiven Laufbahn bei Union trainierte Schneider den Landesligisten SV Bockenem. Ab der Spielserie 1987/88 zog es ihn als Spielertrainer zum STV Ringelheim. Er führte den STV zum Meistertitel in der Bezirksklasse, stieg 1991 mit dem Verein in die Bezirksliga auf und feierte in jenem Jahr auch den Stadtpokalsieg. In den Ü40-Teams des STV war der Torschütze vom Dienst der Garant für die Kreismeistertitel in Serie von 1989 bis 1994. Die Trainerlaufbahn setzte der frühere Angestellte der Salzgitter Maschinen AG von 1994 bis 1999 beim SC Gitter fort.

Neben den Auszeichnungen mit der silbernen (2007) und der goldenen Ehrennadel (2022) wurde Erich Schneider im Februar dieses Jahres zum Ehrenmitglied des STV Ringelheim ernannt. „Für uns war die Verpflichtung von Erich Schneider ein wahrer Glücksgriff. Erich hat für die besten und erfolgreichsten Fußballjahre beim STV Ringelheim gesorgt. Wir haben einen tollen Sportler und Menschen verloren“, sagte der Ehrenvorsitzende des STV Ringelheim, Jürgen Hammerschmidt, nachdem ihn die traurige Nachricht des Ablebens Schneiders erreicht hatte.

gs