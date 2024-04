Bleckenstedt. Die Bleckenstedter Landesliga-Reserve dreht nach einem zwischenzeitlichen 2:2 gegen den AKV Salzgitter ordentlich auf.

Der FC Germania Bleckenstedt II feierte im Nachholspiel der 1. Fußball-Nordharzklasse 2 am Dienstagabend einen 7:2 (2:1)-Kantersieg gegen den AKV Salzgitter. Dabei hatte es nach 60 Minuten noch 2:2-unentschieden gestanden. Überragender Mann auf dem Platz war Simon Toprakli mit sechs Treffern.

Wohl dem, der einen solchen Offensivmann in seinen Reihen hat. Simon Toprakli hat den FC Germania Bleckenstedt II quasi im Alleingang zum Kantersieg gegen den AKV Salzgitter geschossen. Einem Doppelpack in Halbzeit 1 ließ er nach dem Wechsel sogar noch einen Viererpack folgen. Nachdem er seine Sperre von vier Pflichtspielen aus dem Landesliga-Duell der ersten Bleckenstedter Mannschaft gegen den SV Lengede abgesessen hatte, schien Toprakli einiges aufholen zu wollen und sammelte wichtige Spielpraxis für die kommenden Aufgaben in der Landesliga.

Dabei hatten sich die Lebenstedter Gäste, die nur mit einem schmalen Kader angereist waren, bis zur 60. Minute tapfer gewehrt, konnten sogar zum 2:2 ausgleichen. „Dann haben die Kräfte beim AKV aber deutlich nachgelassen. Da macht sich dann sicherlich auch die Fastenzeit bemerkbar. Wir haben die individuellen Fehler dann eiskalt ausgenutzt“, sagte Bleckenstedts Trainer Alex Graf und meinte damit vornehmlich Toprakli.

Tore: 1:0, 2:0 Toprakli (7., 31.), 2:1 Karaivanov (45.), 2:2 Vasilev (53.), 3:2, 4:2, 5:2, 6:2 Toprakli (61., 81., 83., 87.), 7:2 Younis (90.+2).