Der Kampf um die Meisterschaft in der Handball-Landesliga der weiblichen B-Jugend ist entschieden. Nach dem 29:31 im Hinspiel verlor Viktoria Thiede auch die zweite Partie der Saison gegen Tabellenführer Sportfreunde Söhre mit 14:22 (6:9) und gratulierte im Anschluss vorzeitig zum Titelgewinn. Zwar ist rechnerisch noch eine Möglichkeit für die Viktoria vorhanden, aber es ist höchst unwahrscheinlich, dass Söhre in den verbleibenden zwei Spielen noch Punkte liegen lässt.

„Von Beginn an war eine gewisse Anspannung zu spüren und alle wussten, dass es heute um etwas geht“, erklärte Viktoria-Trainer Fabian Kracik, dessen Team in den ersten 15 Minuten den Angriffsdruck der Sportfreunde noch bremsen konnte. „Mit zunehmender Spieldauer wurde dies allerdings immer schwerer“, sagte Kracik. Somit ging es mit einem 6:9-Rückstand in die Pause.

Das Problem lag auf der Hand: Sechs eigene Tore in einer Halbzeit waren zu wenig. „Gegen die massive Abwehr von Söhre fanden wir zu selten Lösungen. Haben wir uns einmal Chancen erspielt, dann fand der Ball zu selten den Weg ins Tor“, bilanzierte Kracik und ergänzte: „Am Ende verlieren wir verdient mit 14:22 und gratulieren Söhre zur verdienten Meisterschaft.“

Das Ausscheiden aus dem Meisterschaftsrennen sei aber keinesfalls ein Beinbruch. „Wir sind eine überwiegend junge Mannschaft und stehen derzeit auf Rang 2 der Landesliga. Es gilt, diesen Platz zu halten, um nächstes Jahr direkt in der Oberliga zu spielen. Dies ist aus eigener Kraft immer noch möglich“, betonte der Coach.

mh