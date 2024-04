Salzgitter. Der SC Gitter II, Vahdet Salzgitter II und GA Gebhardshagen kassieren allesamt Niederlagen, während Thiede einen 6:1-Erfolg feiert.

Der FC Viktoria Thiede ist nach der Niederlage gegen Wendessen (1:2) wieder zurück in der Erfolgsspur der Fußball-Nordharzliga 2. Spielertrainer Marvin Pramme hatte mit einem Hattrick innerhalb von neun Minuten großen Anteil am 6:1-Sieg gegen die SG Veltheim/Lucklum. Niederlagen setzte es für GA Gebhardshagen, den SC Gitter II und Vahdet Salzgitter II.

Viktoria Thiede – SG Veltheim/Lucklum 6:1 (3:1). Tore: 0:1 Oula (10.), 1:1, 2:1, 3:1 Pramme (35., 36., 44.), 4:1 Elsner (47.), 5:1 Fischer (80., Elfmeter), 6:1 Barbier (83.). Bes.: Gelb-Rot für Veltheim/Lucklum (50.).

Mit einem Hattrick brachte Thiedes Spielertrainer Marvin Pramme seine Mannschaft vor der Pause auf die Siegerstraße. Dabei hatte die Partie sehr zerfahren begonnen. Die Gäste erspielten sich optische Vorteile und gingen nach zehn Minuten in Führung. „Die haben ganz schön gedrückt und sind verdient in Führung gegangen“, gab Pramme nach dem Spiel zu. Dabei hätten die Gäste eine sehr harte Gangart gewählt, um zum Erfolg zu kommen. „Wir haben einfach die ersten 20 Minuten total verpennt und kamen erst nach dem 1:1 besser ins Spiel“, bilanzierte der dreifache Torschütze. Am Ende der 90 Minuten stand ein klarer und verdienter Erfolg. Eine klasse Partie lieferte Thiedes Keeper Philipp Leischwitz, der auch einen Elfmeter in der zweiten Hälfte hielt.

SV Wendessen – SC Gitter II 4:0 (1:0). Tore: 1:0 Wicht (34.), 2:0, 3:0 Karkowski (56., 63.), 4:0 Fischer (88.).

Auf verlorenem Posten stand die Weber-Truppe beim Spitzenreiter. So vermeldete SC-Trainer Michael Weber als gute Nachricht, dass keine weiteren Verletzungen dazu gekommen sind. „Das ist in unserer personell derzeit bescheidenen Situation schon eine Erfolgsmeldung“, so der Coach nach der glatten Niederlage. Dabei hatte der SC in den ersten 45 Minuten gut mithalten können. Bis zum 0:2 hat das Team laut seines Coaches einen sehr disziplinierten und engagierten Auftritt hingelegt.

KSV Vahdet Salzgitter II – SV Fümmelse 0:2 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 Wohlfart (27., 57., Elfmeter).

Die Heimelf hat dem Favoriten aus Fümmelse das Feld überlassen und ihnen die Favoritenrolle gerecht werden lassen. Zwar habe Vahdet einige gefährliche Konter fahren können, die aber erfolglos endeten. „Wir haben uns zwei-, dreimal gut durchgesetzt und ein Abseitstor wurde nicht gegeben“, bedauerte KSV-Trainer Alparslan Arslan. In der zweiten Hälfte hatten sich die Hausherren einiges vorgenommen und taktisch umgestellt. Jetzt agierte die Elf mit einer Doppelspitze – leider ohne den erhofften Erfolg. Am Ende ging der Sieg der Fümmelser in Ordnung. „Wir müssen zusehen, dass wir wieder zu unserer alten Form finden“, meinte Arslan.

TuS Cremlingen – GA Gebhardshagen 5:2 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Neumann (2., 23.), 2:1 Grahl (60.), 3:1 Hirche (70.), 3:2 Klüsener (75.), 4:2 Kath (90.+2), 5:2 Temiz (90.+4).

Ein bedienter GA-Trainer Timo Kleiner zog ein frustrierendes Fazit: „Gegen einen schwachen Gegner zu verlieren, ist sehr ernüchternd.“ Man sei wieder in alte Muster zurückgefallen. Dabei habe man die besten Chancen nicht genutzt und fahrlässig liegengelassen. Kleine individuelle Aussetzer brachten dem Gegner dann immer wieder Vorteile. So könne man keine Partie für sich entscheiden. „Wir hoffen, uns schnell wieder festigen zu können“, erklärte Kleiner. Man müsse daran arbeiten, die Fülle an Möglichkeiten in Zukunft besser zu nutzen. Das Ergebnis sei leider sehr enttäuschend.