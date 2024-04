Salzgitter. Das Duell der Reserve-Teams endet 6:0 für den SV Innerstetal II. Spitzenreiter FSV Fuhsetal feiert den ersten Erfolg in diesem Jahr.

Der SV Innerstetal II bleibt in der 1. Fußball-Nordharzklasse 2 erster Verfolger vom FSV Fuhsetal. Der SVI schickte Germania Bleckenstedt II mit einer 6:0-Packung auf die Heimreise. Spitzenreiter Fuhsetal feierte mit dem 5:1 bei Union Salzgitter II den ersten Sieg in diesem Jahr. Victoria Heerte tütete mit dem 5:2 über Fortuna Lebenstedt II bereits den zweiten Erfolg in Serie ein. In Staffel 3 kam Borussia Salzgitter zu einem Arbeitssieg bei der SG Bohrstadt.

Staffel 2

SV Innerstetal II – FC Germania Bleckenstedt 6:0 (1:0). Tore: 1:0 Eigentor Pieper (4.), 2:0, 3:0, 4:0 M. Hartmann (52., 59., 69.), 5:0 Ahrens (83.), 6:0 Eisenbarth (90.).

Früh im Spiel halfen die Gäste mit, dass der SVI II in die Spur kam. Aljoscha Pieper traf bereits in der vierten Minute ins eigene Tor. Bis zur Pause sollte es der einzige Treffer bleiben. „Wir hatten das Spiel aber komplett im Griff und hätten mit einer besseren Chancenauswertung eigentlich 3:0 führen können“, so SVI-Trainer Thomas Rockmann. Dies holte seine Mannschaft in der zweiten Halbzeit nach. Marcel Hartmann machte mit einem Hattrick zwischen der 52. und 69. Minute frühzeitig alles klar. „Bleckenstedt hatte dann auch nicht mehr wirklich was entgegenzusetzen“, so Rockmann.

SV Union Salzgitter II – FSV Fuhsetal 1:5 (0:3). Tore: 0:1 Voss (4.), 0:2 Posenau (8.), 0:3, 0:4 Voss (39., 62.), 0:5 Freckmann (70.), 1:5 Miks (72.).

Der Spitzenreiter hat die Trendwende geschafft. Nach Niederlagen gegen Üfingen II (2:4) und Salder II (1:3) feierte der FSV Fuhsetal mit dem klaren Auswärtserfolg den ersten Sieg nach der Winterpause. Christopher Voss stach mit seinem Dreierpack heraus. Fuhsetal konnte die herangerückte Konkurrenz auf Distanz halten.

SV Victoria Heerte – Fortuna Lebenstedt II 5:2 (3:0). Tore: 1:0, 2:0 Meyer (12., 23.), 3:0, 4:0 Kömpel (24., 53.), 4:1 Schumann (56.), 5:1 Breymann (65.), 5:2 Otto (69.).

Der SV Victoria Heerte hat offenbar Gefallen am Siegen gefunden. Nach dem Premierenerfolg gegen Union Salzgitter II (2:0) vor zwei Wochen ließ das Team von Sven Weitsch ein 5:2 gegen die Reserve von Fortuna Lebenstedt folgen. Dennis Meyer und Timo Kömpel sorgten mit ihren Doppelpacks bereits nach 53 Minuten für die Entscheidung.

Staffel 3

SG Bohrstadt – Borussia Salzgitter 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Dao Hai (30., Elfmeter), 1:1 Alpert (55.), 1:2 Spintzyk (83.).

In einem nickligen Spiel konnte Borussia Salzgitter wichtige Punkte einfahren. Nach dem 2:1-Treffer von Rene Spintzyk hielt Gäste-Keeper Emir Trumic mit einer starken Parade den Sieg fest.