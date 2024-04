Salzgitter. Die U19 aus Salzgitter-Bad schlägt die JSG Schöningen 2:0. In der Bezirksliga kassiert der KSV Vahdet Salzgitter eine 0:11-Klatsche.

Die U19-Fußballer des SCU SalzGitter haben mit dem 2:0 gegen die JSG Schöningen drei Bigpoints im Abstiegskampf der Landesliga eingefahren. Die B-Jugend-Landesligakicker des SCU unterlagen hingegen Eintracht Braunschweig mit 1:3. In der Bezirksliga kassierte die U19 des KSV Vahdet Salzgitter eine derbe 0:11-Schlappe gegen Tuspo Petershütte. Die U15-Formation des SCU SalzGitter steuert derweil klar auf den Staffelsieg in der Staffel Mitte zu.

Landesliga

A-Junioren: SCU SalzGitter – JSG Schöningen 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Glaub (71.), 2:0 Gomzi (82.). Besonderes: Zeitstrafen für Cisse (57.), Özbeck (90.+2, beide SCU), Amar (57. Schöningen).

Im ersten Spielabschnitt entwickelte sich ein typisches Abstiegsduell. „Wir sind viel zu verkrampft. Die Lockerheit fehlt“, stellte SCU-Trainer Sebastian Hiebsch beim Gang in die Kabine fest. Nach der Pause zeigte sich SCU in den Zweikämpfen entschlossener. Mit einem Doppelpassspiel schafften Justin Liam Gomzi und Yakuba Cisse vor dem entscheidenden Abspiel auf Joel Robin Glaub den nötigen Freiraum für den Führungsspieler. Glaub nagelte das Spielgerät zum 1:0 aus 16 Metern unter die Torlatte (71.). Die Führung hielt SCU-Torhüter Finnley Krause mit zwei stark gehaltenen Kopfbällen von Laurin Bandemann (75., 81.) fest. Krause sammelte eine Minute später mit seinem Abschlag auf Gomzi gar einen Scorerpunkt. Gomzi nahm das Zuspiel gekonnt an und schob zum 2:0-Endstand sicher ein. „Die Null steht. Die Jungs haben sich richtig reingekniet. Der Dreier war und ist eminent wichtig“, lobte Hiebsch seine Schützlinge.

B-Junioren: SCU SalzGitter – Eintracht Braunschweig II 1:3 (0:2). Tore: 0:1 Waldhofer (8.), 0:2 Root (27.), 1:2 Mazzone (50.), 1:3 Bröger (71.).

Der Tabellenzweite aus der Löwenstadt bot dem Gastgeber keine Entfaltungsmöglichkeiten. Nach dem 1:2-Anschlusstreffer durch Antonio Mazzone keimte bei der Heimelf kurzzeitig Hoffnung auf. Doch mit dem dritten Tor nahm Eintracht die Punkte mit.

Bezirksliga

A-Junioren: KSV Vahdet Salzgitter – TuSpo Petershütte 0:11 (0:6). Tuspos Torschützen Blum (4), Hillebrecht (3), Möker Fuhrmann, Kaluga und Haase konnte das Schlusslicht aus Lebenstedt nicht stoppen.

C-Junioren: Kickers Braunschweig – SCU SalzGitter 0:3 (0:2). Tore: 0:1 Kratzert (3.), 0:2 Zivkovic (17.), 0:3 Raphael Raeth (51.).

Der Spitzenreiter aus der Südstadt stieß die Tür zum Gewinn der Staffelmeisterschaft weit auf. „Noch zweimal dreifach punkten, dann sind wir durch“, rechnete SCU-Coach Lennard Teuber vor.