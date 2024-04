Lebenstedt. Der KSV beherrscht im Lebenstedter Derby die erste Halbzeit. Eine rote Karte direkt nach der Pause verändert den Spielverlauf komplett.

Eine enorm hohe Fehlerquote gab es beim 3:3 (2:0)-Unentschieden zwischen dem KSV Vahdet Salzgitter und Fortuna Lebenstedt im Lokalderby der Fußball-Bezirksliga 3. Der Gastgeber war davon klarer Nutznießer im ersten Spielabschnitt, nach der Pause erwies sich die Fortuna als Spielverderber durch das Nutzen der Vahdet-Fehler.

Vor dem Anpfiff wollte Fortunas Trainer Daniel Reinsch mit einer Umstellung in seinem Team den Gastgeber überraschen. „Wir stellen Jan Pote auf die linke Verteidigerposition und wollen über die Außenbahn zum Erfolg kommen“, gab Reinsch seinen Plan preis. Dieser ging jedoch nur bedingt auf. Den quirligen Leroy-Obinna Uche konnten die Krähenrider in der Anfangsphase nicht stoppen. Uche besorgte auch die 1:0-Führung (21. Minute). Zum Unglücksraben wurde Pote in der 43. Minute. Sein Handspiel führte zum Elfmeter. Vahdets Torjäger Sadik Balikci netzte vom Punkt locker zum 2:0-Halbzeitstand ein. Zur Pause war Vahdets Trainer Veysel Polat mit dem Spielverlauf zufrieden: „Wir waren gut vorbereitet. Leider haben wir die Chance zum 3:0 nicht genutzt.“

Rote Karte direkt nach der Pause verändert das Spiel komplett

Mit einem Paukenschlag kam nach der Pause Dampf in die Partie. Eine Notbremse nach 50 Sekunden von Hussam El-Arab gegen Raul Lora-Moreno führte zum zweiten Strafstoß des Spiels und zum Platzverweis gegen den Vahdet-Spieler durch den guten Unparteiischen Marcel Brandt (Flechtorf). Rick Liebig knallte den Elfmeter zum 1:2-Anschluss sicher in die Maschen. Gegen zehn Mann bekam die Fortuna sofort Oberwasser. Elf Minuten später erzielte Luke Norman gegen die unsortiert agierende Vahdet-Abwehr den 2:2-Ausgleich. Danach gab es einen offenen Schlagabtausch. Die 3:2-Führung durch Uche glich Cedric Rabbas in der Nachspielzeit mit einem Hammer aus 25 Metern unter die Torlatte zum 3:3-Endstand aus.

„Wir waren in der ersten Halbzeit grottenschlecht. Die rote Karte für Vahdet brachte uns wieder ins Spiel zurück. Nach dem 2:2-Ausgleich haben wir vergessen, den Lucky Punch zu setzen“, resümierte Fortunas Trainer Reinsch. KSV-Coach Polat grämte sich über die Leistung seiner Mannschaft in der zweiten Halbzeit: „Wir durften der Fortuna keine Hoffnung geben. Genau den Fehler haben wir aber gemacht. Mit zehn Mann dann den Punkt noch zu holen – das haben meine Jungs hintenraus aber gut gemacht.“

Tore: 1:0 Uche (21.), 2:0 Balikci (43., Elfmeter), 2:1 Liebig (47., Elfmeter), 2:2 Norman (56.), 3:2 Uche (76.), 3:3 Rabbas (90.+1). Besonderes: Rote Karte: El-Arab (47., KSV Vahdet, Notbremse gegen Raul Lora-Moreno im Strafraum).