Hillerse. Der FC Germania holt beim TSV zwei Rückstände auf und gewinnt am Ende verdient mit 3:2. Rico Frank trifft nach der Pause doppelt.

Die Fußballer des FC Germania Bleckenstedt gewannen ein an Highlights reiches Landesliga-Spiel beim TSV Hillerse. Nach zwei Rückständen fuhren die Bleckenstedter noch mit einem 3:2 (1:2)-Sieg nach Hause.

Die erste richtige Torchance des Spiels hatte Bleckenstedts Stürmer Rico Frank bereits in der 6. Minute. Im Eins-gegen-Eins gegen Hillerses Keeper Sören Rang sollte er nicht zum letzten Mal an diesem Nachmittag allerdings den Kürzeren ziehen. In Minute 12 gingen dann die Gastgeber in Führung. Die einzige TSV-Spitze Luca Ehresmann zog aus halblinker Position einfach mal ab und überraschte damit scheinbar Germania-Torwart Cedrik Jachmann, der den eigentlich zu zentralen Schuss vorbei ins Tor ließ.

In der 24. Minute war es wieder Frank, der allein auf Hillerses Tor zulief, das 1:1 jedoch vergab. Im Privatduell Frank gegen Rang stand es damit 2:0 für den TSV-Torwart. Nach gut einer halben Stunde wurde dann Bleckenstedts zweiter Topstürmer Thomas Sonntag im Strafraum gefoult. Die Nummer 39 der Germanen übernahm selbst und glich die Partie aus (33.). Im direkten Gegenzug sprang Niklas Pieper der Ball an die Hand und es gab Elfmeter für die Hausherren. Bleckenstedts Keeper Jachmann bügelte seinen Fehler beim 0:1 aus und hielt den Strafstoß von Theo Schlichting.

Dies sollte nicht das letzte Highlight der ersten 45 Minuten bleiben. In der 39. Minute wurde ein langer Schlag der Gastgeber mit einmal gefährlich, weil Bleckenstedts Jan-Niklas Homann ausrutschte. Somit konnte Tim Ziegler perfekt in den Lauf von Ehresmann spielen, der zum 2:1 verwandelte. Das letzte Wort hatten dann fast die Gäste. Zunächst rettete Schlichting mit einer Grätsche auf der Linie, ehe Rico Frank auch sein drittes Duell mit Sören Rang verlor (45.).

Rico Frank scheitert in der ersten Halbzeit dreimal und dreht dann das Spiel mit einem Doppelpack

Mit Wiederanpfiff drückte Bleckenstedt sofort auf den Ausgleich und war schnell erfolgreich. Pieper scheiterte zunächst noch an Rang, ehe Rico Frank mit seinem vierten Versuch endlich traf – 2:2 (55.). Die Germanen behielten fortan den Fuß auf dem Gas und kamen vornehmlich über die rechte Seite nach vorn. Doch sowohl Frank (63.) als auch Sonntag (65.) scheiterten mit ihren Versuchen. In der 75. Minute sendeten die Hausherren dann mal wieder ein Lebenszeichen, doch Zieglers Fernschuss fand nicht den Weg ins Ziel.

In der 80. Minute war es dann ein Pressschlag vom eingewechselten Tahir Darboe mit Hillerses Rang, der die komplette Wende einleitete. Frank ließ sich nicht zweimal bitten und schob ins leere Tor zum 3:2-Siegtreffer für sein Team ein. Die Abseitsfahne blieb zum Glück für die Germanen unten. Bleckenstedts Co-Trainer Torsten Falk sprach am Ende von einem verdienten Sieg, der jedoch erst nach einer Systemumstellung in der zweiten Halbzeit eingefahren wurde: „Wir haben heute eine schlechte Chancenverwertung an den Tag gelegt und uns das Leben damit selbst schwer gemacht.“

Tore: 1:0 Ehresmann (12.), 1:1 Sonntag (33., Elfmeter), 2:1 Ehresmann (39.), 2:2, 2:3 Frank (55., 80.). Bes. Vork.: Hillerses Schlichting vergibt Elfmeter (34.), Gelb-Rot für Hillerses Busse (85.).

Germania: Jachmann – Uysal, Pieper (87. Toprak), Homann (46. Jatta), Ziolo (65. Darboe) – Reiswich, Debus (46. Yilmaz), Demir, Seker – Sonntag, Frank (90.+4 Rudolf).