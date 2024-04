Wolfenbüttel. Beim BV Germania Wolfenbüttel II setzt es am Sonntagnachmittag eine deftige 1:6-Niederlage für die Mannschaft vom Gehrbusch.

Der Trend ist aktuell definitiv nicht der Freund des Fußball-Nordharzligisten MTV Lichtenberg. 1:3 gegen den SV Wendessen, 1:5 gegen den TSV Hallendorf, 1:4 gegen den SV Fümmelse und nun 1:6 (0:1) gegen den BV Germania Wolfenbüttel II – die Bilanz in diesem Kalenderjahr liest sich miserabel. Die Lichtenberger sind bis auf Platz 12 – den letzten Nichtabstiegsplatz – abgerutscht.

„Das war der sportliche Tiefpunkt in der bisherigen Saison. Wir müssen schleunigst wieder in die Spur Finden. Heute haben wir gespielt wie ein Tabellenschlusslicht“, sparte Lichtenbergs Spielertrainer Till Hockmann nicht mit Kritik an seiner Mannschaft. Da war es für den Coach auch keine Ausrede, dass sein Team mit einem dezimierten Kader in Wolfenbüttel angetreten war. „Die Mannschaft ist einfach nicht fit und fällt aber der 60. Minute komplett auseinander“, ärgerte sich Hockmann nach der deftigen Auswärtspleite.

Nach 60 Minuten verlassen die Lichtenberger die Kräfte und es wird deutlich

Diese war nämlich tatsächlich erst eine halbe Stunde vor Schluss so deutlich ausgefallen. Zur Pause lagen die Gastgeber „nur“ 1:0 in Front. Und nach der Pause konnte Lichtenbergs Topstürmer Domenik Müller in der 49. Minute mit seinem achten Saisontor sogar noch ausgleichen. Doch dann ließen, wie vom Trainer beschrieben, die Kräfte bei den Gästen nach. Innerhalb von einer Viertelstunde zogen die Germanen vorentscheidend davon. Der MTV ergab sich seinem Schicksal. Vor allem Tim Schütze fand Gefallen an der Partie und am Toreschießen. Seinem 3:1 in der 73. Minute, ließ er noch zwei weitere Treffer in der 80. und 90. Spielminute zum 6:1-Endstand folgen.

Spielertrainer Till Hockmann hatte nach der Packung keine wirkliche Lust auf eine ausführliche Analyse: „Ich bin einfach restlos bedient vom Auftritt meiner Jungs. Das geht so nicht weiter.“ Lange Zeit zur Aufarbeitung haben sie beim MTV nicht. Bereits am Mittwoch, 10. April, geht es mit dem Derby gegen den Tabellennachbarn SC Gitter II weiter, bevor am Samstag, 13. April, Spitzenreiter SV Wendessen am Gehrbusch zu Gast ist.

Tore: 1:0 Benic (12.), 1:1 Müller (49.), 2:1 Portakal (61.), 3:1 Schütze (73.), 4:1 Lehmann (76.), 5:1, 6:1 Schütze (80., 90.).