Bremen. Der Darts-Bundesligist aus Salzgitter-Bad holt gegen Pusdorf nur einen Punkt und hat im Derby gegen Wolfenbüttel keine Chance.

Die gute Nachricht vorweg: Der DC Lumberjacks Salzgitter spielt auch in der kommenden Spielzeit in der 1. Darts-Bundesliga. Bereits einen Spieltag vor Saisonende machten die „Holzfäller“ den Klassenerhalt endgültig sicher. Allerdings erhielten die Hoffnungen auf einen Platz unter den ersten vier Teams und der damit verbundenen erstmaligen Qualifikation zur Finalrunde einen herben Dämpfer. Denn in Bremen kamen die Sölter nicht über ein 6:6 gegen Gastgeber DT Pusdorfer Ratten hinaus und kassierten im Derby gegen die Bulldogs Wolfenbüttel eine klare 4:8-Niederlage.

„Wenn wir etwas Positives aus diesem schwachen Spieltag von uns ziehen wollen, dann die Tatsache, dass wir im Vergleich zu den Hinspielen zumindest einen Punkt geholt haben“, erklärt Teamsprecher Christian Switalla nach dem gebrauchten Samstagnachmittag für seine Mannschaft. Generell fehlte ihm der gewisse Zug im Spiel seiner Jungs und die nötige Körpersprache. „Ob es daran lag, dass mit Maik Switalla und Markus Netuschil zwei Mannschaftsleader gefehlt haben, weiß ich nicht“, so Christian Switalla. Auf jeden Fall wird der letzte Spieltag Anfang Mai wiederum in Bremen äußerst spannend, wenn die Lumberjacks auf das DT Steinfurt und Rekordmeister DC Vegesack Bremen treffen: „Von Platz 2 bis 7 ist nun alles drin. Es bleibt eine verrückte Liga. Hier kann jeder jeden schlagen. Du kannst von der Nord-Meisterschaft träumen oder aber auch ganz schnell unten reinrutschen.“

DT Pusdorfer Ratten – DC Lumberjacks Salzgitter 6:6. „Wir hatten eigentlich mit einer 5:3-Führung nach den Einzeln gerechnet“, so Switalla. Auf dem Spielbericht stand jedoch ein 3:5-Rückstand. Lediglich Luca Schurig, Florian Socha und Marcel Erba konnten ihre Partien für sich entscheiden. „Das war viel zu wenig in den Einzeln, wenn wir zur Endrunde fahren wollen“, wurde Switalla deutlich und hielt vor den Doppeln noch einmal eine klare Ansprache. Diese schien ihre Wirkung nicht verfehlt zu haben. Eric Gohde/Florian Socha und Sven Herre/Steffen Müller stellten den 5:5-Ausgleich mit zwei 4:1-Siegen her. Nachdem Luca Schurig/Suleiman Naamo mit 2:4 verloren, war es an Nico Schunke und Marcel Erba, zumindest einen Punkt zu retten. Dies gelang mit einem deutlichen 4:0.

Bulldogs Wolfenbüttel – DC Lumberjacks Salzgitter 8:4. Das Derby gegen den Nachbarn aus Wolfenbüttel begann verheißungsvoll. Nico Schunke besiegte den ehemaligen „Holzfäller“ Meik Dankers deutlich mit 4:1. Steffen Müller hatte beim 4:0 gegen Dominik Schelze noch weniger Probleme. Anschließend ging jedoch nicht mehr viel bei den Lumberjacks. Lediglich Marcel Erba kam bei seiner 1:4-Niederlage noch über einen Drei-Dart-Average von knapp über 70. „Damit gewinnst du heutzutage kein Bundesliga-Spiel mehr“, schimpfte Switalla. Suleimann Naamo holte zumindest noch das 3:5 gegen Uwe Landeck, bevor es in die Doppel ging. Doch hier gelang diesmal nicht die Wende. Socha/Gohde (1:4), Herre/Müller (0:4) und Naamo/Schurig (0:4) gingen regelrecht unter. Nur Erba/Schunke (4:0) holten noch einen Zähler.