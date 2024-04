Bleckenstedt. Thomas Sonntag und Rico Frank haben bislang 31 von 52 Bleckenstedter Saisontoren erzielt. Nun sollen sie auch gegen Hillerse treffen.

Wenn Germania Bleckenstedt in dieser Saison ein Tor in der Fußball-Landesliga erzielt hat, war der Torschütze meist entweder Thomas Sonntag oder Rico Frank. Beide kommen zusammen auf 31 Treffer und haben damit genau 59,6 Prozent der 52 Saisontore erzielt. Auf die doppelte Lebensversicherung im Angriffszentrum der Germanen kommt es auch am Sonntag an, wenn es beim Abstiegskandidaten TSV Hillerse ab 15 Uhr wieder um Punkte geht.

In der vergangenen Woche haben es die Bleckenstedter gegen den MTV Gifhorn „richtig gut gemacht“, findet Germania-Coach Gökhan Arikoglu. Beim 3:2-Heimsieg gegen den Tabellen-15. stimmte vieles von dem, was sich der Trainer von seiner Mannschaft wünscht. „Einsatz und Laufbereitschaft waren genauso, wie ich mir das vorstelle“, so der Trainer. Neben Vincent Debus trafen (natürlich) auch Sonntag und Frank. Ersterer machte mit seinem 18 Saisontor das wichtige 2:1 vor der Pause. Frank besorgte wie schon im Hinspiel den 3:2-Siegtreffer und kommt nun auf 13 Tore.

„Sicherlich haben beide einen großen Anteil an unseren Treffern. Aber dafür sind sie auch hier – das ist ihr Job! Und den machen sie sehr gut“, sagt Arikoglu. Lediglich Stürmer Nummer 3 im Bunde falle im Vergleich zu seinen Offensiv-Kollegen zu sehr ab. Tahir Darboe kommt erst auf zwei Treffer, hat aber auch wesentlich weniger Einsatzzeit als das Top-Duo. „Bei Tahir ist das definitiv zu wenig“, wird Arikoglu deutlich.

Bleckenstedts Stürmer sind nur so gut, wie es die Vorlagengeber aus dem Mittelfeld zulassen

Lob gibt es hingegen für die Mittelfeld-Strategen, die Frank und Sonntag regelmäßig mit Vorlagen füttern. Besonders hebt Arikoglu dabei Simon Toprakli – mit 5 Toren drittbester Schütze des FC Germania – hervor: „Simon macht das sehr gut. Leider fehlt er in Hillerse weiter aufgrund seiner Rot-Sperre. Aber es ist zum Glück das letzte Mal, dass er zuschauen muss.“ Ein weiteres Lob geht vom Trainer in Richtung Allrounder Okay Uysal, der gegen Gifhorn zunächst als Rechtsverteidiger auflief und später eine Position nach vorne gezogen wurde. „Auf der Außenbahn hat Okan wirklich ein starkes Spiel gemacht. Davon profitieren dann auch Thomas und Rico, das ist klar“, so Arikoglu.

Gegen Hillerse werden die Fähigkeiten der Offensivabteilung wieder gebraucht. „Ich habe Hillerse jetzt zweimal beobachtet, zuletzt beim 1:3 gegen die Freien Turner Braunschweig. Da kommt ein Gegner auf uns zu, der aus einer kompakten Defensive heraus agiert und bis zur letzten Sekunde alles reinschmeißt. Das haben wir im Hinspiel auch schon zu spüren bekommen“, sagt Arikoglu mit Blick auf das 2:2 am 30. September. Der Torschütze zum zwischenzeitlichen 2:1 war – wie sollte es anders sein – Rico Frank...