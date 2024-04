Harlingerode. Gegen den Bezirksliga-Aufsteiger kommen die Lebenstedter im Nachholspiel nicht über ein mageres 0:0-Unentschieden hinaus.

Der KSV Vahdet Salzgitter kommt seit der Winterpause in der Fußball-Bezirksliga einfach nicht richtig in Fahrt. Beim Aufsteiger SC 18 Harlingerode mussten sich die Lebenstedter im Nachholspiel am Donnerstagabend mit einem ein 0:0-Unentschieden begnügen. Es war erst der fünfte Punkt im fünften Spiel nach dem Re-Start.

„Wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir im gesamten Spiel nur eine einzige 100-prozentige Chance gehabt – und diese haben wir vergeben“, erklärte KSV-Coach Veysel Polat nach der Partie. Sein Kapitän Sadik Balikci war der Harlingeröder Abwehr entwischt und hatte SC-Keeper Lukas Riesche bereits hinter sich gelassen, nachdem dieser ausgerutscht war. Sein Schuss aus spitzem Winkel wurde jedoch noch von einem Abwehrspieler weggegrätscht.

Der KSV Vahdet Salzgitter schlägt aus seinem vielen Ballbesitz keinen Ertrag

Der Rest des Spiels war viel Ballbesitz für die Gäste und wenig Ertrag. „Es war ein sehr schwer zu bespielender Platz. Gemäht wurde dieser im Vorfeld definitiv nicht, da standen teilweise noch die Gänseblümchen. Der Regen der letzten Tage hat ihn zudem noch sehr tief gemacht“, beschrieb Polat die schweren Bedingungen. Während seine Mannschaft es mit spielerischen Mitteln und mehrfachen taktischen Umstellungen versuchte, setzte der Gegner auf lange Bälle auf die Doppelspitze: „Sobald die den Ball hatten, wurde er einfach nur nach vorne gebolzt.“

Dass am Ende nur ein Punkt heraussprang, kreidete Polat auch ein Stück weit sich selbst an: „Ich habe die Mannschaft nicht so gewissenhaft auf das Spiel vorbereitet, wie es nötig gewesen wäre. Dementsprechend kann ich den Jungs auch gar keinen Vorwurf machen. Es ist schwer, andauernd gegen einen solchen Abwehrriegel anzulaufen.“

Tore: Fehlanzeige

mh