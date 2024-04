Salzgitter. Mit 4:0 und 5:0 sichern sich die Thieder sechs Punkte und sind nun Vierter. Hallendorf feiert ein 9:2 und der SC Gitter II verliert.

Der FC Viktoria Thiede ist derzeit in der Fußball-Nordharzliga nicht zu stoppen. Bereits am Karsamstag fuhren die Schützlinge von Spielertrainer Marvin Pramme einen sicheren 4:0-Sieg gegen Glück Auf Gebhardshagen ein. Am Ostermontag setzte Thiede die Erfolgsserie fort und fertigte Germania Wolfenbüttel II mit 5:0 ab. Der SC Gitter II hingegen verlor mit 1:2 beim SV Kissenbrück, während der TSV Hallendorf einen 9:2-Kantersieg gegen die SG Veltheim/Lucklum feierte.

Viktoria Thiede – GA Gebhardshagen 4:0 (2:0). Tore: 1:0 Eigentor Ant (18.), 2:0 Rozajac (44.), 3:0 Gottsleben (68.) 4:0 Borewitsch (90.).

Die Zuschauer im Thieder Sportpark sahen trotz des klaren Ergebnisses kein schönes Spiel. Dabei hatten die Hausherren auch Glück, dass ein Treffer der Gäste wegen Abseitsstellung nicht gegeben wurde. Durch ein unglückliches Eigentor durch Ibrahim Ant lag der Gast aus Gebhardshagen früh in Rückstand. Erst kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Merim Rozajac per Kopfball für den FC Viktoria. Niklas Gottsleben (68.) und Dimitri Borewitsch (90.) schraubten das Ergebnis im zweiten Durchgang in die Höhe. „Über weite Strecken plätscherte die Partie nur vor sich hin“, erklärte Thiedes Spielertrainer Marvin Pramme. Allerdings kontrollierte sein Team weitgehend den Spielverlauf und hatte auch mehr Ballbesitz. „In der Summe ist es ein verdienter Erfolg, obwohl wir auch ein wenig Glück auf unserer Seite hatten“, bilanzierte Pramme.

Gästetrainer Timo Kleiner zeigte sich trotz der deutlichen Schlappe nicht enttäuscht: „Es hat die Mannschaft gewonnen, die die Tore erzielt hat. Wir haben es einfach nicht geschafft, unsere Möglichkeiten in Tore umzuwandeln, denn über weite Strecken der Partie waren wir auf Augenhöhe. Das ist sehr schade. Wir haben uns aber mit dem letzten Aufgebot gut verkauft.“

Viktoria Thiede – Germania Wolfenbüttel II 5:0 (5:0). Tore: 1:0, 2:0 Pramme (14., 39.), 3:0 Rozajac (40.) 4:0 Elsner (43.) 5:0 Pramme (45.).

Mit einem stark aufspielenden Spielertrainer Marvin Pramme siegten die Thieder auch in ihrer zweiten Osterpartie deutlich. Die Gäste aus Wolfenbüttel hatten so gut wie keinen Zugriff auf das Spiel, so dass das Ergebnis auch in der Höhe in Ordnung ging. „In der ersten Hälfte haben wir verdammt viel richtig gemacht. Wir hätten sogar noch höher führen können“, sagte ein rundum zufriedener Coach. Pramme selbst eröffnete den Torreigen mit zwei Treffern und setzte schon in der 45. Minute den 5:0-Schlusspunkt. „Für den starken Regenfall war der Platz noch gut bespielbar“, befand der Viktoria-Trainer. In der ersten Hälfte hatte sich der Gastgeber durch gutes Kombinationsspiel ausgezeichnet. Pramme lobte vor allem Merim Rozajac, „der von Spiel zu Spiel besser wird“. In den zweiten 45 Minuten wurde fleißig durchgewechselt, so dass der Spielfluss arg darunter leiden musste.

Viktoria Thiede (schwarze Trikots) setzte sich am Ostermontag in einer Wasserschlacht gegen Germania Wolfenbüttel II mit 5:0 durch. © regios24 | Stefan Lohmann

TSV Hallendorf – SG Veltheim/Lucklum 9:2 (6:0). Tore: 1:0 Eigentor Diane (9.), 2:0 Güngör (12./Elfmeter), 3:0, 4:0, 5:0 Liehr (14., 15., 43.), 6:0 Kaya (45.+1), 7:0 Liehr (50.), 8:0 Bogus (57.), 8:1 Konneh (60.), 8:2 Swaray (61.), 9:2 Kanaan (82.).

Total auf verlorenem Posten standen die Gäste aus Veltheim und Lucklum. Die Gastgeber überrollten den Außenseiter förmlich und gewannen auch in dieser Höhe verdient. TSV-Trainer Gökcin Özgür zog Bilanz zu einem überlegen geführten Spiel: „Wir haben einfach eine klasse Partie auf den Platz gebracht. Zwar wollten die Gäste mitspielen, aber wir waren zu überlegen und haben wenig zugelassen. Der starke Auftritt in der ersten Halbzeit mit einer 6:0-Führung zur Pause war bereits die Vorentscheidung.“ In keiner Phase war der Sieg gefährdet, die Hausherren waren dabei in allen Belangen überlegen. „Es war ein tolles Spiel meiner Mannschaft“, lobte der Coach.

Mit einem 9:2-Kantersieg schickte der TSV Hallendorf (gelbe Trikots) die SG Veltheim/Lucklum am Ostermontag auf die Heimreise. © regios24 | Stefan Lohmann

SV Kissenbrück – SC Gitter II 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Zöller (12.), 1:1 Heidt (76./Elfmeter), 2:1 Bomba (85.).

Beide Mannschaften hatten mit dem tiefen Boden durch den Dauerregen ihre Schwierigkeiten. So hatte Gitter nur wenige Spielanteile und geriet früh in Minute 12 in Rückstand, den Maximilian Heidt per Strafstoß in der 76. Minute egalisieren konnte. „Nichtsdestotrotz waren wir offensiv komplett harmlos. Kissenbrück hat uns immer wieder mit tiefen Bällen vor Probleme gestellt“, zog SC-Coach Michael Weber Bilanz. Nach der Pause kamen die Gäste besser ins Spiel und kassierten unglücklich nach einem Standard kurz vor Schluss das 1:2.